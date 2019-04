TERCERA El Mérida buscará delantero en equipos sin nada en juego Migue Montes durante un partido de esta temporada. :: j. m. romero Como la lesión de Migue Montes es de larga duración, la dirección deportiva del club emeritense puede pescar en equipos de la categoría o Segunda B M. G. MÉRIDA. Martes, 23 abril 2019, 08:47

Transcurría tan dichoso y calmado el momento del Mérida que sólo le podía importunar un hecho aislado. como la grave lesión de una de sus piezas básicas: Migue Montes. La rocambolesca explicación de esta historia descansa en el cuádriceps del delantero emeritense. Se rompió el ligamento cruzado de su rodilla en el duelo ante el Cacereño, antes del descanso, y aún así salió a jugar algunos minutos de la segunda mitad. Le diagnosticaron horas después una distensión y a la semana empezó a correr de nuevo. Incluso sopesó Santi Amaro incluirlo en la convocatoria ante el Coria. Pero como la inflamación no bajaba, Montes se sometió a una nueva resonancia la semana pasada que confirmó que se tendría que perder lo que resta de temporada.

«Me dijo el médico que, al tener mucha fuerza en el cuádriceps, eso me daba estabilidad en la rodilla. De ahí que haya aguantado jugando y corriendo con una rotura de ligamentos como esta», confiesa Montes, que pasará hoy por el quirófano para operarse de la única lesión grave que ha sufrido en su dilatada trayectoria. «Todas las demás lesiones eran de dos o tres semanas como mucho».

La lesión preocupa sobremanera en el club y en el vestuario porque el rendimiento del delantero jienense cambió radicalmente la dinámica del equipo desde su llegada a finales de octubre. «Por eso y porque tenía dos alternativas en punta de ataque. Migue y Kevin son delanteros de características diferentes y podíamos jugar con los dos planes», apunta Amaro, que se queda de momento con Kevin y la opción de Cristo como jugador más adelantado. Por eso el Mérida ya está buscando sustituto desde hace siete días.

Al ser lesión de larga duración, la dirección deportiva puede pescar en cualquier equipo. La idea es ir a por un goleador que iguale o mejore lo que había, y para eso tienen que llamar a las puertas de equipos que ya no se estén jugando nada a estas alturas de campeonato. Ya sea en Tercera o en Segunda B. De ahí que haya que esperar, porque de momento hay pocos equipos con delanteros que le interesen al Mérida que ya no se estén jugando nada. Por eso el sustituto de Migue Montes no llegará hasta, por lo menos, la próxima semana.

«Fui a la presión, metí la pierna y se me fue la rodilla. Estoy bien de ánimos, aunque algo fastidiado porque estaba muy bien y porque ahora llegaba lo más bonito de la temporada. Pero vamos a ascender igual», dispara Montes, que termina contrato con el Mérida el próximo mes de junio y ahora tendrá que sentarse a hablar con el club para sopesar las intenciones de las dos partes de cara al futuro.