Mérida y Azuaga prefieren aferrarse a su presente Joaqui Flores durante el partido ante el Jerez. :: J. M. ROMERO Se esperaba más de ambos a principios de curso, pero el equipo de Santi Amaro llega después de encontrar su mejor versión en Plasencia y el de Cobos tras vencer al Coria M. G. MÉRIDA. Miércoles, 31 octubre 2018, 08:12

Llega el Mérida de subidón al duelo frente al Azuaga. Por el resultado del sábado en Plasencia pero, sobre todo, por las sensaciones que desprendió el equipo en la victoria en uno de los campos más complicados de la categoría.

Llega el Azuaga de subidón a Mérida. Por el despliegue y el triunfo del pasado domingo ante el Coria y, sobre todo, por la mejoría de su entrenador, Antonio Jesús Cobos, al que le dio en pleno choque una crisis de ansiedad por la que tuvo que ser trasladado en mitad del partido al hospital. Medicación, algunas pruebas en los próximos días. pero esta noche se sentará por primera vez en su trayectoria en el Romano.

De los dos se esperaba más el pasado mes de agosto. El Mérida se encuentra a cinco puntos del líder Cacereño y ha recibido en estos dos meses de competición tres traspiés que han agitado al club. Y el Azuaga comenzó la jornada el pasado domingo con los mismos puntos que el equipo que abría la zona de descenso. Pero. los de Santi Amaro pueden salir líderes de estas jornadas de puente y los de Cobos, después de esta noche, ya habrán jugado con casi todos los aspirantes a las zonas altas de la tabla. Es otra forma de mirar la realidad de ambos.

Y el domingo a Cáceres

El Cacereño va a Coria y luego recibe el domingo en el Príncipe Felipe al Mérida, por lo que si los emeritenses mantienen el nivel de Plasencia pueden acabar el fin de semana muy cerca del primer puesto, o. Para ello, confiesa Santi Amaro que no habrá rotaciones: «No. Pondremos a los que creamos que están mejor, mirando cómo están físicamente y también las condiciones del rival». No obstante, no diferirá mucho de lo alineado hace cuatro días en Plasencia. Cada semana que pasa, más pistas y más claro lo tiene el cuerpo técnico emeritense, que mantiene la única baja del exrojiblanco Puyi.

El Azuaga, por su parte, sólo cuenta con la baja ya consabida de Perla y la última de Porriño, que rescindió ayer su contrato por incompatibilidad laboral. El jugador acaba de aprobar una oposición para las Fuerzas Armadas Españolas, situación que le hace incompatible la práctica del fútbol a nivel competitivo y se despedirá de la afición azuagueña el próximo domingo, durante el partido en el Municipal de Azuaga ante la EMD Aceuchal.

Lo normal es que Antonio Jesús Cobos siga apostando por el 4-4-2, aunque si decide hacer una variante táctica, serán los mismos que se impusieron al Coria los que formen en el 'once' titular. Si vuelven a entrar Pelu o Moisés, el damnificado podría ser Copito para pasar al 4-3-3. Tampoco se descarta la entrada de Neftalí, por eso de visitar al equipo más goleador del grupo: el Mérida.

Nunca el Azuaga, en dieciséis enfrentamientos, ha sido capaz de rascarle un solo punto al Mérida, que cuenta todos los partidos por victoria. Pero Santi Amaro avisa: «No vale de nada lo hecho en Plasencia si volvemos a fallar en el Romano. Hay que darle continuidad a todo lo bueno que hicimos y poner los cinco sentidos en el Azuaga, y no en el duelo del domingo ante el Cacereño. Porque el rival de esta noche tiene mejores futbolistas que números y al que le gusta jugar bien al fútbol. O al menos eso intenta».