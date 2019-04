Cristo: «Soy mejor futbolista que hace cuatro años» Cristo durante un partido de esta temporada. :: j. m. romero El máximo goleador del grupo extremeño de Tercera está batiendo récords importantes de la historia del Mérida M. G. MÉRIDA. Miércoles, 10 abril 2019, 08:44

Pichichi con 20 goles. Marcando de manera consecutiva en las últimas cinco jornadas (como en su día Sunny, o sea que si anota ante el Coria, será el primero en la historia del Mérida AD en hacerlo en seis jornadas seguidas). Futbolista de todas las denominaciones del Mérida con más victorias (70) en sus primeros 100 partidos. Máximo goleador (42) y máximo asistente (32) de la historia del Mérida AD. Futbolista con más goles generados de forma directa (74) en todas las denominaciones del Mérida. Cristofer Medina Pajuelo (Badajoz, 1987).

-¿Es esta la liga de Cristo?

-Eso se comenta por ahí, pero tampoco creo que sea así. Es la liga de todo el equipo, porque nadie daba un duro por nosotros y con trabajo y humildad estamos ahí arriba. Somos todos nuevos en la plantilla, prácticamente es el primer reto importante del entrenador. Creo que nos lo merecemos.

-¿Es lo políticamente correcto?

-Un jugador solo no puede ganar una Liga. Sí es verdad que estoy ayudando mucho al equipo y que estoy en buena racha, pero sería muy injusto decir que la Liga sólo la puede ganar un jugador.

-¿Se acuerda de todos sus goles de esta temporada?

-Sí, por supuesto.

-¿Y cuál ha sido el más importante de todos?

-El del domingo pasado en Montijo. Necesitábamos ganar porque, ya nos lo dijo el míster, que si no ganábamos nos podían entrar otra vez las dudas y los nervios, porque el fútbol es así. No hicimos un gran partido pero ganamos con un gol mío. Así que ese es el más importante.

-¿Y se sabe todos los récords batidos esta temporada en el club?

-Creo que sí.

-¿Y qué le dicen?

-Sinceramente, es un premio a la constancia. No soy un jugador que se caracteriza por su calidad sino por su trabajo. La vuelta a Mérida no fue todo lo bien que esperaba, pero poco a poco estoy consiguiendo lo que se quería de mí. Es un orgullo todos esos números y récords porque por fin puedo callar algunas bocas.

-¿Es este el mejor Cristo?

-El mejor Cristo es el de las últimas cuatro temporadas. De Almendralejo a este tiempo. Allí me sacó un buen rendimiento Juan Marrero. Luego los dos años en Salamanca fueron espectaculares, marcando más de 20 goles cada año y ascendiendo. Y sí es verdad que este año, a estas alturas, nunca había marcado tantos goles ni había sido tan decisivo, pero es que me encuentro muy bien físicamente. Si no es la mejor temporada de todas, estoy trabajando para que así sea.

-¿Qué aprendió en Salamanca?

-A tener confianza. Ha sido el lugar donde más confianza me han dado, donde más importante me he sentido. Me decían: 'Haz lo que sabes, confiamos en ti'. Y es el sitio donde más futbolista me he sentido. Donde me he convencido de que valía para esto. Había ascendido antes cinco veces, pero nunca después contaban conmigo. Y en Salamanca, en cambio, sí. y me lo hacían saber.

-¿Cuánto de cerca estuvo del Cacereño este verano?

-Lo tuve claro desde el principio: tenía contrato en Salamanca, contaban conmigo, era el capitán. pero tenía claro que si el Mérida bajaba y tenía la posibilidad de ir, iría. Dar el paso era difícil, porque tenía que explicar allí cómo me iba de nuevo a Tercera a un club que me descartó hace cuatro años. Así que tenían que darse unas condiciones para que diera ese paso. Se dieron y tenía claro que quería volver a casa y a un equipo que siento como el mío. Tenía muchas ofertas, una de ellas del Cacereño, pero le dije a Adolfo (Muñoz) lo que sentía.

-¿A qué achaca tantos ascensos?

-Se tienen que dar varias circunstancias: tener un buen equipo para ascender, quedar primeros de grupo y que la moneda luego caiga de tu lado. Es verdad que hay equipos hechos para ascender que luego no ascienden, y yo donde voy lo consigo. Es verdad que subí una vez siendo segundo, pero es primordial quedar primero. Y luego lo de la moneda de cara, porque el año pasado subimos con un penalti en el descuento en el último partido.

-¿Y a qué achaca el no haberse consolidado en Segunda B?

-Creo que este año es el momento, para decirme a mí mismo que puedo. De hecho, mi contrato está firmado con esa idea. Ojalá este año pueda conseguirlo. Estamos en el camino bueno.

-¿Ha mirado a los otros líderes de grupo?

-Sí. Me gusta mucho mirar otros grupos porque tengo muchos amigos repartidos por ahí.

-¿Y tiene preferencias?

-Los equipos andaluces ya sabemos cómo son, ahí está el Jaén; luego el grupo VIII es muy fuerte; el Racing de Ferrol está hecho para ascender. Pero por decirte alguno, algún equipo del norte, de Asturias, de Cantabria, por recordar lo que pasó hace cuatro años. Aunque soy consciente de que todos serán muy complicados.

-¿Se siente el equipo invencible ahora mismo?

-No, pero sí sabemos que estamos en una buena dinámica. El otro día, en Montijo, no fue nuestro mejor partido, pero defensivamente estamos bien y marcamos las que tenemos. El equipo está en su mejor momento de la temporada, eso sí. Pero si bajamos el nivel, también sabemos que nos puede ganar cualquiera.

-¿Siete puntos son insalvables?

-Son muy difíciles de recortar. Pero está claro que si perdemos con el Coria el domingo y el Cacereño se te pone a cuatro, entran las dudas y los nervios para los próximos partidos. Lo importante es ganar nosotros siempre para que el Cacereño vea que no vamos a fallar. Y así, a lo mejor, podemos tener más posibilidades de que ellos vuelvan a tropezar. Todavía puede haber alguna duda si no ganamos en las próximas dos jornadas.

-¿Se dosifica más ahora?

-Inconscientemente, sí. Intento trabajar siempre para el equipo, pero estoy en una etapa en que si me puedo ahorrar un sprint, me lo ahorro; si me puedo ahorrar una presión encimando a los defensores, lo hago; si un desmarque lo tengo que hacer más justo, también. Me lo ha dicho Santi (Amaro), que ahora soy mejor futbolista que hace cuatro años. Y estoy de acuerdo con él.