Manu hace justicia Manu, autor de los dos goles del Racing Valverdeño. :: f. negrete Un gran Racing remonta a la UP Plasencia gracias al doblete del jugador valverdeño FERNANDO NEGRETE Lunes, 26 agosto 2019, 08:22

valverde de leganés. Volvió la Tercera División al Municipal de San Roque y lo hizo de la mejor forma posible para el Racing Valverdeño, quedándose los tres puntos en casa ante un UP Plasencia que no jugó a nada, pero seguro terminará en la parte alta. Fueron mejores los de Cidoncha durante los 90 minutos, dominando todo el partido y creando muchas ocasiones. Además, la defensa de cinco jugadores no dio opciones a los de Daniel Simón, que realizaron su primer tiro en el minuto 30. Los locales no terminaban de encontrar el gol y cuando menos se lo esperaban, recibieron el 0-1, en el 46', tras unos errores en el despeje del balón que aprovechó Eric para ajustar al palo la pelota y batir a Alonso.

2 VALVERDEÑO 1 Racing Valverdeño Alonso; Aitor, Nacho (Manu, 46'), Cisco (Luis, 73'), Mancha, Edu (Lorio, 31'), Jona, Balsera, Alejandro Bravo, Uva y José Mari. UP Plasencia: César; Caco (Alex Trujillo, 66'), Alejo, Hernán Zazas, Walter, Motos (Mario, 57'), Vitolo, Caique, Eric, Pablo y Gonzalo (Chaves, 79'). Goles: 0-1, Eric (46'), 1-1, Manu (75') y 2- 1, Manu (85'). Árbitro: Moreno Barrera, asistido en bandas por González Berrocal y Aznar Posadas. Amarillas a los locales Loiro y José Mari; y a los visitantes Motos, César, Walter, Mario y Hernán Zazas. Incidencias: Encuentro de la primera jornada de la Tercera División disputado en el Municipal de San Roque. Unos 450 espectadores.

Resultado injusto al término de los primeros 45 minutos, en los que, además, Motos tuvo que ver la roja tras una agresión a Jona que el colegiado saldó con tarjeta amarilla. Este gol psicológico parecía que afectaría a los valverdeños, pero nada más lejos de la realidad, salieron volcados con la intención de hacerse con los tres puntos, quitando un defensa y dando entrada a Manu en la delantera.

Fue un monólogo racinguista esta segunda parte, las ocasiones se sucedían una y otra vez mientras que Alonso era un mero espectador. La afición entró en juego y comenzó a animar con fuerza a los suyos. Pero a los 25 minutos de juego otro golpe para los valverdeños cuando Mario patea la cabeza de Cisco que tuvo que abandonar el terreno de juego mareado, entró en su lugar Luis.

Con tantas llegadas, la afición comenzó a creer y el equipo también, y así fue, a falta de 15 minutos para el final, un gran tiro de Luis es despejado por César. El primer rechace lo remata Uva golpeando a un defensor y en el segundo rechace, Manu no perdona poniendo las tablas.

El Plasencia estaba tocado y el Racing Valverdeño lo sabía por lo que se fueron a por el gol de la victoria que llegó en el 85, de Manu al marcar en un mano a mano tras asistencia de Luis. La locura se apoderó del Municipal de San Roque ante la importancia de la victoria y los tres primeros puntos de curso para los valverdeños.