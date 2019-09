El Llerenense sorprende al Moralo con uno menos Fael, técnico del Llerenense. / M.C. MACAMA Lunes, 23 septiembre 2019, 08:51

Tropiezo del Moralo con el segundo empate consecutivo que cede para alejarse del líder a cuatro puntos. Por dominio y ocasiones pudo haber ganado a un Llerenense que jugó con descaro hasta que el colegiado le dejó con un jugador menos la última media hora por doble amonestación a Ernesto. A partir de ahí se atrincheró como buenamente pudo ante un equipo de Navalmoral que atacó a la desesperada y buscó lo que no había encontrado antes con claras oportunidades de gol.

El partido lo abrió Chavalés con un cabezazo, a la salida de un córner, que se perdió fuera por poco. Al rato, Yoni obligó al cancerbero Juan Rubiales a despejar por bajo a córner con muchos apuros. Los verdes controlaban y generaban peligro por ambos costados, sobre todo con la velocidad de Chavalés, pero los visitantes poco a poco se asentaron en el campo para volcar su juego por la derecha con un inspirado Manuel Barroso, bien secundado por Jesús Toy. El Moralo la volvió a tener con un chutazo de Ibu, tras rodearse dentro del área, pero Rubiales respondió con acierto para desviar a córner. En la otra portería a Diego García no se le exigió.

Tras el descanso, en la primera acción reseñable llegó el primer tanto que dejó helada a la afición local. Gran transición del equipo de Fael por la derecha con posterior cabezazo hacia atrás en el segundo palo que remató a bocajarro Zuri para clavar el 0-1.

1 MORALO 1 LLERENENSE Moralo CP Diego García; Pedro Toro, Jojo, Suso, Luis Lozano (Keita, min. 85), Sergio Gómez, Sergio Alonso (Rubén Rivera, min. 23), Yoni, Chavalés, Aarón e Ibu (Rulo, min. 76). AD Llerenense Juan Rubiales; Iván (Luis, min. 64), Noni, Pedro Oliva, Sergio Cebada, Ernesto, Zuri, Mario Tomé, Jesús Toy (Alberto Torres, min. 72), Manuel Barroso (Jaime, min. 76) y Alberto. Goles 0-1: Zuri, min. 49. 1-1: Sergio Gómez, min. 69. Árbitro Gargantilla Fernández. Expulsó por doble amarilla al visitante Ernesto (59). Además amonestó a los locales Luis Lozano, Chavalés y Aarón; y a los visitantes Juan Rubiales, Mario Tomé, Alberto e Iván. Incidencias Mil espectadores en el Municipal de Navalmoral.

El panorama cambió por completo, más aún cuando diez minutos después Ernesto fue expulsado. Chavalés, antes, pudo empatar con duro disparo pero Rubiales rechazó. Con los de Pastelero volcados ante unos llerenenses ya más preocupados de encerrarse vino la igualada. El enésimo balón al área rojinegra le llegó franco tras un despeje a Sergio Gómez, se lo acomodó y tiró fuerte cruzado al fondo de las mallas para subir el 1-1.

Con tiempo por delante y en superioridad numérica parecía que el Moralo culminaría la remontada, pero no fue así. Y no por falta de claras ocasiones, pero es que Rubiales, cómo no, estuvo inmenso a lanzamientos de Aarón y Rubén Rivera, pero sobre todo en un testarazo a quemarropa de Chavalés que rechazó con un paradón ya en el descuento. Así acabó impotente el Moralo y crecido el Llerenense.