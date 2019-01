Un lleno para todo un partidazo

El campo 'Ito' del Municipal Tomás de la Hera colgó el pasado viernes el cartel de 'no hay billetes' para ser testigo de uno de los grandes partidos del domingo en Tercera: un equipo que aún tiene la ilusión de meterse entre los cuatro primeros, el Extremadura B, contra un conjunto que está en la obligación de ganar en cualquier campo de la categoría para luchar por lo máximo, el Mérida.

Los azulgranas tienen mimbres para asaltar los puestos de playoff, pero pese a su buen final de año está aún muy lejos del Coria -a nueve puntos- y debe fallar lo mínimo si quiere alcanzar esos puestos de privilegio. Los emeritenses, por su parte, tienen al líder Cacereño a tan sólo un punto, pero sabe que tiene que sumar de tres en tres jornada tras jornada para hacerse con el ansiado campeonato liguero.

A pesar de la escasez de efectivos, los de Santi Amaro siguen creciendo como equipo. Tras su última victoria en Calamonte, afronta tal vez una de las peores salidas de lo que le queda de campeonato: tanto por el nivel del rival como por todo lo que rodea al partido. «Nos hubiera gustado jugar en el Francisco de la Hera por el espectáculo en sí. Además, habrá aficionados de los dos equipos que se perderán el partido. No conozco los motivos de por qué se juega en el campo Ito, pero habrá que adaptarse», opina el técnico emeritense. «No obstante, jugar en un campo u otro no me cambia la idea de equipo que tengo en mente. El equipo se ha ido haciendo fuerte, con las ideas cada vez más claras y cuando las cosas funcionan.», se cambia poquito viene a decir Santi Amaro.

También llegan al alza los de Angelito, que en las tres últimas jornadas del año consiguieron ganar en casa al Cacereño, vencer en Montijo y empatar en su feudo ante el Coria. El Mérida es el tercer equipo potente de la categoría que visita al filial azulgrana de forma consecutiva, y ante Cacereño y Coria las sensaciones y los resultados fueron más que satisfactorios, por lo que el filial quiere continuar con la buena racha ante los 'gallitos' del grupo.

Con las bajas de las últimas semanas más la ausencia de Montesinos por motivos familiares, Santi Amaro ha tenido que convocar al juvenil Dani Pérez, que juega en banda o arriba, para completar la convocatoria de 18 futbolistas.

Angelito, por su parte, tendrá dos bajas confirmadas: la de Kiki por lesión y la de Sabit, ya que el jugador ghanés está concentrado con la selección sub-20 de su país. Además, con la baja de Víctor Felip, el cuadro almendralejense ha perdido a un jugador más en el centro del campo. Eso sí, Angelito podrá disponer del portero Louis, que la semana pasada estuvo convocado con el primer equipo, pero que con el alta de Casto no tendrá que viajar a Lugo.