TERCERA Aún hay liga, pero en público Uno de los goles del Mérida en el duelo del domingo en el Romano ante el Cacereño.

En declaraciones públicas, ninguno de los protagonistas lo reconoce abiertamente. Ni en un lado ni en otro. Por si acaso. Pero en privado no hay nadie que no lo asuma, ni en el Romano ni en el Príncipe Felipe: el Mérida es campeón de Liga.

«No. A ver. es una ventaja importante porque llevamos un partido perdido en 31 jornadas, pero quedan muchos puntos», opina el emeritense Santi Amaro. «Estamos cerca, pero tienes un mal resultado en Montijo, que se está jugando la vida, y te vuelve a entrar la incertidumbre. Estos siete puntos de ventaja te valen para saber que lo estamos haciendo bien y para perseverar en lo que creemos que tenemos que hacer. Y para que la gente lo disfrute, porque a nosotros nos toca trabajar como hasta ahora».

«Es mucha distancia», apunta Adolfo Muñoz, técnico del Cacereño. «El que llega al final arriba del todo es el que se lo merece, pero no olvidemos que mi equipo ha estado más de veinte jornadas líder, y eso no es fácil. Y eso a pesar de los contratiempos y los problemas que hemos tenido. Lo importante ahora es llegar bien a la hora de la verdad de la temporada».

El momento que atraviesan los dos candidatos al título se antepone a lo que sufrieron/disfrutaron en el primer tramo de la temporada. Hace meses Santi Amaro estaba cuestionadísimo en el club y en la grada. Tras Llerena primero, tras Navalmoral después y tras las salidas a Almendralejo y Jerez por último. El trabajo y las ideas son las mismas entonces, en las críticas, que ahora, en las alabanzas. Y al revés en Cáceres: el trabajo y la idea que llevaron al equipo de Adolfo Muñoz a acampar en lo más alto de la clasificación durante más de veinte jornadas son los mismos que ahora lo han relegado al segundo puesto y a las dudas. «El fútbol es una mentira», lo explican los protagonistas.

En su segundo año como primer entrenador, el primero con un proyecto importante entre sus manos, Santi Amaro va a por el sobresaliente. a la espera del desenlace de la temporada. Es verdad que tras lo de Llerena le trajeron a Muneta; que tras lo de Navalmoral le ficharon a Migue Montes; y que tras lo de Almendralejo llegaron Espinar, Kevin, Salvi y Samu Martínez. Pero es que solo Espinar ha encontrado un hueco en un 'once' que es prácticamente el mismo desde la derrota en Navalmoral. Aquel fue el punto de inflexión de la temporada: Javi Chino regresó al eje de la defensa y se decidió fichar a otro tipo de delantero como Migue Montes. Y el equipo empezó a volar.

«La obligación de enganchar a la gente la teníamos nosotros, y poco a poco se han ido enganchando. Hemos pasado momentos complicados, con un equipo que era nuevo, con dudas tras algunos resultados, pero teníamos claro nuestro camino. Me alegro mucho por la gente porque sus alegrías son las nuestras», admite Amaro, que se llevó tras el partido del domingo una reprimenda pública de Adolfo Muñoz.

A falta de seis minutos para el final del choque, Asensio Pérez expulsó al preparador cacereño, que se marchó del terreno de juego señalando y reprochando al banquillo emeritense. «Me voy muy triste porque un compañero (Amaro) ha actuado de chivato. No había visto cosa igual. Que un entrenador esté constantemente hablando con el línea para decirle lo que dice o hace el otro entrenador. Santi ha estado fuera de sí. Esas cosas no me gustan. Tenemos que tener un poquito más de respeto y humildad. Lo que faltaba ya es decirle al oído al línea lo que dicen los entrenadores rivales. A Santi lo conozco, le he dado clase en el curso de entrenadores, no es mal chaval., pero no me ha gustado lo que hizo».