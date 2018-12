El liderato o el descenso, en juego Imagen de agosto de 2015, último enfrentamiento entre calamonteños y emeritenses. :: DELGADO El equipo de Santi Amaro llega a Calamonte con la intención de ser líder ante un cuadro local necesitado y con ganas F. DELGADO / M. GALLEGO Sábado, 22 diciembre 2018, 08:30

calamonte / mérida. Derbi comarcal. Liderato y descenso, en juego. Los de la capital, frente a los del pueblo. Victoria y posibilidad de pasar la Nochebuena como líderes o derrota y asomarse al abismo. Todo eso y más se dirimirá esta tarde en el Municipal de Calamonte, que presentará la mejor entrada de la temporada. No en vano, a los más de 400 aficionados locales habituales, se sumarán más de 300 hinchas romanos.

«Son tres puntos, claro. Pero es algo más. Muchos tenemos un pasado emeritense. Pero el encuentro ante el Mérida es una motivación extra. Ojalá jugáramos siempre contra ellos», afirmaba Alberto Ortiz, técnico blanco, poco antes del último entrenamiento de los locales. Y es que Alberto era entrenador de las categorías inferiores del Mérida hasta hace muy poco. Santi Amaro, el técnico romano, empezó la pretemporada como inquilino del banco calamonteño y Carrasco, Juanfe, Juanan, Berna, todos calamonteños, ... o Parra y Jorge Caballero, ahora en las filas blancas, militaron en el club romano.

«El Mérida puede ser, a priori, favorito. Pero eso tiene que demostrarlo en el campo. Los nuestros, la afición, va a apretar. Los necesitamos. Sabemos que será un partido complicado pero el partido contra el Mérida.es algo especial. Y para los jugadores y para la afición, aún más. Y eso se nota», apuntaba Ortiz. «El campo, la afición, los jugadores. contamos con todo eso para contrarrestar el juego del Mérida, que no siempre juega bien en campos más estrechos y ante rivales que aprietan y que muestran un juego parecido al suyo», recalcaba Ortiz. Mientras, los jugadores blancos mostraban las ganas. «He vivido grandes momentos en el Mérida. Y por eso mismo, tengo más ganas que nunca», afirmaba Jorge Caballero, uno de los últimos blancos que militó en las filas romanas.

El Mérida

Antes de que el Mérida descendiese en Vigo el pasado mes de mayo a Tercera, Santi Amaro era ya el nuevo entrenador del Calamonte. Siete meses después, el técnico se jugará el campeonato de invierno en ese Municipal calamonteño. pero con el Mérida. El caché de Amaro creció tanto en apenas un par de días como las prestaciones de su equipo en los últimos partidos. Si gana el Mérida y pincha el Cacereño en el derbi de Pinilla, el técnico emeritense cumplirá el primer objetivo (aunque menor) que le impusieron cuando firmó. Título honorífico aparte, lo que le preocupa al técnico y su vestuario es seguir ganando y seguir creciendo. «Porque, al fin y al cabo, una cosa va ligada a la otra», despeja Amaro. «Si hacemos un buen partido e incrementamos el nivel a domicilio, significará que hemos ganado. Y si hemos ganado, significará que tenemos opciones de ser campeones de invierno».

Por eso, el cuerpo técnico no modificará mucho el 'once' que tan buenas prestaciones le está dando al equipo en las últimas jornadas, salvo alguna variación. El único jugador que no estará en la convocatoria será el lateral Adrián Montesino, por motivos personales. Los demás están disponibles para disputar el último partido de la primera vuelta, «y una de las salidas más complicadas que nos quedan de aquí a final de temporada», señalaba Amaro, para quien «el Calamonte tiene equipo para estar entre los seis o siete primeros de la clasificación. Sabemos que va ser un partido complicado». El último enfretamiento entre ambos conjuntos fue en Calamonte el 14 de agosto de 2015. Empate al final de los 90 minutos y victoria blanca en los penaltis.