El Jerez logra su primera victoria tras imponerse por la mínima al Valverdeño MANUEL DELGADO JEREZ DE LOS CABALLEROS. Lunes, 16 septiembre 2019, 08:24

El Jerez consiguió, por fin, su primera victoria en la presente temporada. Lo logró de manera muy sufrida, pese a que dispuso de numerosas ocasiones para conseguir el gol de la victoria. Pardo, en el minuto 75, resultó decisivo al rematar una falta lateral botada por Carlos Arias y cabeceada en primera instancia por Juanito de la Cruz. Pablo Rubio, último fichaje del equipo templario, debutó como titular en el centro del campo. El Valverdeño, inferior, se mantiene en posiciones de descenso.

1 JEREZ RACING VALVERDEÑO 0 Jerez Adrián; Javi Galván, Javichu, Pardo, Carlos Arias; Casero (Sebi, min. 66), Jony, Miguel Pérez, Pablo Rubio (Arsen, min. 53), Juanito de la Cruz; y Chema (Pelu, min. 82). Racing Valverdeño: Alonso; Xisco, Aitor, Álex Bravo, Mancha; Jonás (Uva, min. 76), Luis (Rubén, min. 85), Loiro, Balsera; Manu y Dani (Joaquín, min. 68). Gol: 1-0: Pardo, min. 75. Árbitro: Holcer Lobato (Badajoz). Amonestó con tarjeta amarilla al jugador local Javi Galván y al visitante Luis. Incidencias: Ciudad Deportiva Manuel Calzado. 250 espectadores.

El conjunto local acosó a su rival desde el inicio. Chema, en el minuto once, no llegó por escasos centímetros a un centro de Miguel Pérez; en el 19, fue Jony el que disparó rozando el larguero. Los avisos sobre la meta de Alonso no cesaron ahí. Chema, cerca de la media hora, inquietó al guardameta con un remate a la media vuelta desde la frontal que pasó cerca del palo.

Mismo guion

El guion se repitió después del paso por los vestuarios. Juanito de la Cruz, con todo a su favor, no acertó a empalar la pelota en el minuto 47. En el rechace, Alonso respondió con una gran intervención a tiro de Chema. Este último y Juanito fabricaron otra ocasión en el minuto 51, pero la suerte parecía dar la espalda al cuadro anfitrión. El Valverdeño gozó de su mejor opción en el 61, tras un centro de Mancha que Dani, en posición franca, mandó fuera.

La diana decisiva llegó en el minuto 75. Carlos Arias botó una falta lateral, Juanito de la Cruz cabeceó en el segundo palo y Pardo, en el corazón del área, mandó el balón al fondo de la red. En el último suspiro, Alonso desvió con el pie un tiro de Juanito de la Cruz que pudo suponer el 2-0.