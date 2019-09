Un Jerez 'inédito' visita a un Calamonte en progresión

calamonte. El conjunto templario llega al Municipal de Calamonte sin haber puntuado en las dos primeras jornadas de la competición, aunque hay que reseñar que se ha enfrentado ante Moralo y Coria, dos de los equipos llamados a estar arriba. «El Jerez es uno de los equipos que más y mejor compite de la categoría. Tiene mucha calidad y está trabajado», afirmaba el técnico blanco. «Ha perdido dos encuentros, sí, pero ante dos de los 'gallitos'. Y llegará con ganas, y eso los hace aún más peligrosos», precisaba Alberto Ortiz, que reconocía la necesidad (y la capacidad) de progresión de los suyos. «Hemos mejorado en algunos aspectos, pero no estamos haciendo el fútbol que creo que podemos hacer».

Mientras, Javi Ortega, técnico de los jerezanos, reseñaba la «ilusión y las ganas» con las que llegan los suyos. «Al Moralo no puedes regalarle un gol, no aprovechar tus oportunidades y luego dejar que te marquen otro. Con el Coria, el encuentro fue muy igualado y no definimos. Pero creo que estamos en franca mejoría», decía de los suyos Ortega, que reconoce y alaba el juego de los blancos. «Es el Calamonte de siempre... y mejorado», sentenció.