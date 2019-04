El Jerez avista el playoff OPTA CASTUERA. Viernes, 19 abril 2019, 11:25

El Jerez consiguió en Castuera un triunfo que le mantiene en la pugna por la cuarta plaza, mientras que el cuadro local apuró una de sus últimas opciones para permanecer en Tercera en un partido en el que salió más incisivo. Los templarios siguen soñando en la temporada de sus bodas de plata y se sitúan a dos puntos del playoff a expensas de lo que haga el Coria este domingo.

0 CASTUERA 1 JEREZ Castuera Canito; Antonio, David Gallego, Lolo, Vera, Chema, Gus (Cartón, min. 73), Mati, Angelito, Molina (66', Patri, min. 66) y Rubén (Ismael, min. 83). Jerez Álex; Pedro Oliva, Ferreirinha, Barrero, Galván, Dylan, Miguel Pérez, Pablo Platero (Ramiro, min. 65), Jony Sánchez, Juanito de la Cruz (Jules, min. 73) y Chema (Juan Carlos, min. 87). Gol 0-1: Juanito de la Cruz de penalti, min. 60. Árbitro Broncano Suárez. Amonestó a los locales Gus, Antonio, Rubén, Lolo y Mati; A los visitantes Jony y Ramiro. Incidencias Manuel Ruiz ante 700 espectadores.

Angelito fue el encargado de llevar el peligro por la banda derecha, pero los templarios se defendían bien en este tramo de partido. Hubo que esperar hasta la media hora de juego para ver la primera ocasión clara, que fue del propio Angelito, pero no consiguió rematar con certeza un centro de Molina. El tramo final del primer tiempo agonizaría por mucho centrocampismo por parte de los dos conjuntos.

Tras el paso por vestuarios, el Castuera se fue con todo arriba en busca del triunfo y ya empezaban a llegar nuevas ocasiones para los de Rebollo por mediación de Rubén y Angelito que tuvo que salvar Álex bajo palos. Cuando el Jerez pasaba sus peores momentos, en el minuto 60, un centro desde la banda derecha daba pie a que el defensa del Castuera Antonio empujara dentro del área a Chema y el colegiado no dudó en señalar el punto fatídico. Juanito de la Cruz no perdonó desde los once metros e hizo el 0-1 que, a la postre, sería definitivo.

De ahí en adelante, el Jerez se encerró en su área y los cambios locales buscaron el empate con remates de Cartón y Angelito, pero la falta de puntería penalizó al Castuera. Así las cosas, el partido acabó con un quiero y no puedo de los anfitriones y el Jerez mantiene la pelea por la cuarta plaza.