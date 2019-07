TERCERA Javito y Murci, esperanzados con el proyecto del Cacereño Javito (izquierda) y Murci fueron presentados ayer. :: CP CACEREÑO La operación con Mario Ramón aún no ha cristalizado tras las desavenencias existentes entre jugador y Mérida J. CEPEDA Martes, 30 julio 2019, 09:29

CÁCERES. A pesar de los tres últimos fiascos en Tercera, la camiseta del Cacereño continúa teniendo tirón, hasta el punto de que el proyecto elaborado por la entidad para este próximo ejercicio sigue despertando el interés de algunos de los jugadores más contrastados en la categoría, al igual que de otros con un esperanzador futuro. Es el caso, por este orden, de Murci y Javito, quienes fueron presentados ayer por el club verdiblanco ante los medios de comunicación. Ambos se ciñeron al ambicioso proyecto con miras al ascenso como la principal motivación para recalar en el Príncipe Felipe.

«Es un equipo histórico con el claro objetivo del ascenso a Segunda B y yo he venido con esa idea, por lo que intentaré hacer el mayor número de goles», explicó Murci, quien se definió como un delantero nato: «Soy un típico nueve, un jugador de área y de remate». El futbolista procedente del Zamora ya dispuso de sus primeros minutos este pasado sábado en Aceuchal, donde el Cacereño se impuso al conjunto local con un solitario gol de Borja García. El atacante es consciente de que estos primeros partidos de pretemporada sirven para coger tono físico y para conocer a los nuevos compañeros de vestuario.

Por su parte, Javito no considera que el hecho de venir al Cacereño haya sido un paso atrás en su trayectoria. El joven defensor aragonés, que ya sabe lo que es jugar en Segunda, viene de haber cumplido tres convocatorias con el Huesca en Primera, aunque sin llegar a debutar en la máxima categoría. Su buen hacer en el hasta ahora filial del equipo oscense despertó el interés del Cacereño y el entendimiento entre las partes fue mutuo: «Desde la primera llamada mes gustó el proyecto por tener un posible ascenso a final de temporada».

«Nos falta un extremo sub-23 y otro jugador más que ayude en ataque», explica Luis Puebla

Mario Ramón

La principal incógnita en la actualidad la pone Mario Ramón, central del Mérida ya anunciado por el Cacereño. El director general de la entidad, Luis Puebla, explicó ayer que el futbolista aún no pertenece al Cacereño tras no haberse resuelto las desavenencias existentes entre el Mérida y el jugador. De hecho, ya no está claro que recale finalmente en Cáceres aunque se resuelvan los actuales problemas.

El Cacereño, que cuenta con 19 integrantes, sí espera, en cambio, a otros dos futbolistas: «Nos falta un extremo sub-23 y otro jugador que pueda ayudar en ataque», explica Luis Puebla.

Mañana a partir de las 19.45 horas en el Príncipe Felipe tendrá lugar la próxima prueba veraniega frente al Badajoz.