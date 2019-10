TERCERA El invicto insatisfecho La última vez que ganó el Moralo en casa fue el 8 de septiembre. :: miguel camacho El Moralo es el único que no conoce la derrota tras nueve jornadas pero lamenta ser el rey del empate para no aspirar a más en la clasificación MIGUEL CAMACHO Viernes, 25 octubre 2019, 08:02

Cinco empates por cuatro victorias en nueve jornadas. En las últimas seis disputadas ha cosechado esas cinco igualadas. Diez puntos perdidos en el camino en solo dos meses de competición. Muchos puntos para un equipo como el Moralo que aspira a pelear por las cotas más altas. Y aún así es cuarto y siempre ha estado en puestos de promoción de ascenso. Y es que así está siendo la tónica de los 'grandes' en este curioso e igualado arranque en la Tercera extremeña. El líder Coria distancia por tres puntos al trío formado por el Villanovense, Aceuchal y el propio Moralo que cierra el cuarteto de cabeza.

De esas posiciones a la décima, la igualdad queda patente con otros tres puntos únicamente de diferencia. «Tantos empates no nos permiten estar tan arriba como quisiéramos, pero hay mucho margen de mejora, hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo. El equipo es nuevo y bueno, hay que tener paciencia porque todavía es pronto y queda muchísimo», aseguraba Aarón justo después del último partido, del tercer empate consecutivo en casa por el mismo resultado. «Está claro que si no ganas, mejor no perder, pero tenemos que sumar de tres en tres para estar donde queremos», añadió el ahora máximo goleador del equipo de Navalmoral con tres tantos, seguido por Ibu y Rulo con dos cada uno y de Sergio Alonso, Chavalés, Sergio Gómez y Luis Lozano que se han estrenado en una ocasión. Muchos realizadores para tan pocos goles.

Los preparados por José Diego Pastelero comenzaron la temporada muy bien, con tres triunfos consecutivos manteniendo la portería a cero, pero a partir de ahí los resultados les han ido castigando para no avanzar en la clasificación como se presuponía. Las sensaciones con las que ha acabado en la mayoría de los partidos que ha jugado hasta ahora el Moralo son contrapuestas «porque el balance que presentamos en las porterías es muy favorable, llegamos mucho y nos llegan poco, que es lo importante», reflexiona su entrenador. También apela a la paciencia porque «nuestra planificación es tranquila, estamos confeccionando la plantilla poco a poco porque nuestra intención es llegar bien al tramo final de liga». Tiene localizada la mayor carencia actual del equipo, que no es otra que «no convertir las ocasiones de gol que se crean; pero hay que seguir trabajando como bloque, disciplinados y comprometidos. Somos un equipo competitivo que aún se está conociendo y estoy seguro que mejoraremos mucho», agrega sosegado el míster.

Incorporaciones

El club pretende seguir incorporando jugadores después de los fichajes de Xavi Carmona y Sergio Noche como defensas en las últimas semanas. El siguiente podría ser un delantero tras la baja de Keita, aunque sin prisa por hacerlo. El guardameta Diego García lo tiene igualmente muy claro: «No estamos tan mal como para generar ansiedad o tener la sensación de que nos faltan cosas, hay que tener tranquilidad. Al equipo aún le falta acoplarse del todo. El objetivo es estar bien al final y en eso estamos». Reconoce la ausencia de gol, lo que les cuesta marcar, pero no le inquieta: «Es cierto que nos falta acierto, pero eso son rachas por la que pasan todos los equipos. Está todo muy igualado en el grupo, nadie regala nada», asegura el guardameta de un Moralo que en las últimas seis jornadas que ha jugado solo ha ganado en una ocasión y ha empatado en cinco.

Invictos pero insatisfechos, equipo y afición verdes, pero con el convencimiento de que con los jugadores que forman el plantel pueden aspirar a todo. No hay sitio para el dramatismo ni para la preocupación.