Con la intensidad no le llega al Calamonte

FELIPE J. DELGADO CALAMONTE. Lunes, 22 octubre 2018, 09:00

No le bastó al Calamonte con la intensidad que les pedía el técnico.

No le bastó al Calamonte con la intensidad que les pedía el técnico. Marcó primero gracias al 'manito' Erik, que luchó, se vació y contagió a sus compañeros esa garra y esas ganas. Pero el árbitro prolongó más de ocho minutos y al segundo saque de esquina seguido, el Jerez, que nunca dejó de creer, logró un empate que le supo a gloria mientras el Calamonte miraba al cielo como preguntándose por qué pierde puntos en los últimos minutos.

1 CALAMONTE 0 JEREZ CD Calamonte José Fuentes; Pildo, Parra, Pity, Diego; Juanfe, Berna, Jorge Caballero (Ñoño, min. 77), Écija, Erik (Jesús Torero, min. 88) y Carrasco (Peñato, min. 65). Jerez CF Álex; Oliva, Ferreirinha, Diego Barrero, Arias; Joaqui (Pablo Pérez, min. 76), Dylan, Rodri (Sebas, min. 50), Chavez, Pardo y Miguel Ángel. Goles 1-0: Erik, min. 25. 1-1: Pablo Pérez, min. 97. Árbitro Garro Sánchez. Amonestó a los locales Juanfe, Carrasco, Diego y Erik y al vistante Pardo. Expulsó a Juanan y al fisio del Calamonte, ambos en el banquillo, y al visitante Ortega. Incidencias 600 espectadores. Miembros de AOEX hicieron el saque de honor y el Calamonte vistió de rosa por el cáncer de mama.

Tiene una explicación: los de Alberto Ortiz no se acercaron a la meta de Álex en la segunda mitad, especularon con el resultado y no cerraron el encuentro. Y volvieron a defender mal a balón parado en los instantes finales. Un nuevo fallo defensivo... y empate en el 97. Más que merecerlo el Jerez, que también, lo desmereció el Calamonte, que en la última media hora dio un paso atrás y permitió a un equipo muy trabajado como el de Rafa Calzado inquietar la meta de José Fuentes, que no daba crédito al recoger el balón en las redes con el partido casi finalizado. De hecho, el árbitro pitó cuando el Calamonte sacó de centro en el 98.

Al inicio, el Calamonte se vistió de orgullo y realizó una gran primera mitad con un Erik, la nueva incorporación mejicana, que estaba en todas. Igual que Carrasco, que ayer dio muestras de ser el gran delantero que es, arrastrando a los centrales a banda o parando el balón de espaldas y abriendo en bandas a Jorge Caballero, Berna o Pildo.

Claro, que el Jerez nunca dio un paso atrás. Iniciaba la presión arriba, juntaba líneas, apretaba... y a pesar de presentar una convocatoria con tan sólo 14 hombres, nunca perdió la fe. La recompensa, el gol del empate. Chaves, Dylan, Pardo o Joaqui batallaron durante todo el choque. Y eso sí, Ferreirinha sigue mostrando cada día que es un central que sabe leer cada choque. Lo peor para los locales, la dinámica de no vencer en casa a pesar del trabajo bien hecho de Alberto Ortiz y su staf. Lo mejor para los de Rafa Escudero, el pundonor, la lucha... y el creer que siempre se puede.