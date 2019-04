Igualada que supo a poco a Moralo y Extremadura B El azulgrana Liam fue ovacionado por la afición morala. :: M. C. El equipo de Diego Merino se queda a mitad de camino en su intento de remontar el gol del filial azulgrana MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Lunes, 8 abril 2019, 08:15

Reparto de puntos en un gran partido entre dos equipos que acabaron insatisfechos bajo la incesante lluvia. El Moralo porque derrochó físico y garra en la segunda mitad para quedarse a mitad de camino y el Extremadura B por cobrar ventaja y no poder mantenerla a pesar de tratar bien el balón durante todo el encuentro. Fruto de ello, muy significativa fue la ovación cerrada de la grada que recibió el marfileño Liam cuando fue sustituido. Partidazo del mediocampista visitante, reconocido así por la afición morala.

1 MORALO 1 EXTREMADURA B Moralo CP Pedraza; Chele, Julio Rodao, Suso, Iván Sánchez (Caramelo, min. 61), Del Castillo, Sergio Gómez, Sergio Alonso (Paco Tomás, min. 74), Rubén Rivera (Álex González, min. 74), Yoni y Valentín. Extremadura B Louis; Samed, Gabri, Kiki, Alberto, Sabit, Samu (Adri, min. 81), Liam (Hwang, min. 87), Javi Pérez, Facu y Diosbert (Matheus, min. 68). Goles 0-1: Facu, min. 25. 1-1: Valentín, de penalti, min. 84. Árbitro Pavón Guillén. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Julio Rodao, Sergio Gómez y Caramelo, y a los visitantes Alberto, Javi Pérez y Louis. Incidencias Alrededor de 900 espectadores en el Municipal de Navalmoral.

Ambos conjuntos arrancaron enchufados el choque, intentando dominar el juego cada uno a su manera para buscar la portería contraria y comprometer a los guardametas. Fue el de Navalmoral quien avisó primero con peligro, con un tiro a quemarropa de Valentín, tras una buena acción por la derecha de Rubén Rivera y Sergio Gómez. El posterior disparo del goleador local lo rechazó valientemente Gabri lanzándose al césped casi en boca de gol. Se encontraba cómodo el Moralo llevando la batuta, pero el filial azulgrana se la quitó en una acción a balón parado y le hirió. Un rechace en el área a la salida de un córner lo recogió Facu para sorprender y volear al fondo de las mallas.

El 0-1 le permitió al equipo de Angelito plantarse mejor sobre el campo a partir de entonces, moviendo el balón con muy buen criterio pero con escasa verticalidad. A los verdes les hizo mucho daño recibir ese tanto y el descanso lo agradecieron para refrescar ideas e intentar reconducir la situación.

En el segundo acto la escuadra de Diego Merino se fue descaradamente en busca del portal de Louis. Partió con nuevos bríos y fue el dominador ante un Extremadura B obligado a defender más su parcela. Pero no se descompuso en ningún momento. Eso sí, le faltó pólvora en todo el encuentro porque en realidad gozó de un solo lance claro y lo aprovechó para marcar. No fue tan ambicioso como el Moralo que no paró de insistir.

En pleno acoso de los locales sobre un rival que estaba dando un gran rendimiento defensivo, un error de Louis para blocar la pelota por el aire, que se le escapó, cambió el sino del partido. Paco Tomás, atento, recogió el regalo pero fue trabado por el portero.

El claro penalti lo transformó en el 1-1 Valentín para espolear más a los suyos. Louis, poco después, despejó a córner realizando un paradón. Fue la guinda a la lucha de poder a poder que brindaron los contendientes.