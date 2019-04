Homenaje del Coria a sus héroes el domingo por su 50 aniversario ELADIO PANIAGUA Martes, 16 abril 2019, 14:20

coria. Pasó con nota el Coria por el Romano de Mérida, donde cosechó un más que merecido empate aunque Teto, en dos ocasiones, tuvo la victoria en sus botas. Un empate que supo y que le ha supuesto aumentar la distancia en tres puntos frente a la UPP. Pero no todo está hecho y queda una recta final del campeonato de infarto.

El domingo el Coria vuelve a tener como escenario su remodelado campo de La Isla, dentro de una gran fiesta, donde en la programación de actos con motivo del 50 aniversario del club, se le va a rendir un caluroso homenaje a todos los jugadores que en estos años vistieron la elástica celeste. Unos actos que se iniciarán con una comida de hermandad en el Hotel Restaurante Montesol.

Al finalizar la comida todos los jugadores serán llevados en autobús hasta el campo de La Isla, donde una afición modélica y enfervorecida les recibirá con una atronadora ovación, prestándole un merecido reconocimiento por lo mucho que dieron.

En este encuentro el Coria va a tener como rival al Aceuchal, que no se lo va a poner nada fácil al conjunto celeste. Es por este motivo por lo que la plantilla del Coria ha de huir de todo triunfalismo y centrarse exclusivamente en el partido. El objetivo está al alcance de la mano, aunque no conseguido, y este sprint final del campeonato no va a ser un camino de rosas, sino que van a contar con una serie de obstáculos que habrá que solventar para salir ilesos. El próximo domingo el histórico campo de La Isla será una gran fiesta de la familia cauriense rindiendo un caluroso homenaje a los protagonistas de su ya medio siglo de historia.