Otro grande que tropieza en el feudo del Pueblonuevo El Coria fue incapaz de desenmarañar el entramado defensivo de los locales, que en casa se muestran intratables ante los de arriba OPTA PUEBLONUEVO. Viernes, 7 diciembre 2018, 09:15

Solo el Cacereño, y en el último suspiro, fue capaz de llevarse los tres puntos de un Antonio Amaya que se ha convertido en un auténtico campo maldito para los gallitos del grupo XIV de Tercera. Plasencia y Moralo perdieron y ayer el Coria no pudo pasar del empate a cero. Y es que el Atlético Pueblonuevo es el equipo que mejor defiende del grupo extremeño. Con una defensa de cinco atrás dirigidos por el 'Pibe' Gabri, que roza la cuarentena, le puso las cosas muy difíciles a un rival que se topó, especialmente, con un exjugador, Juanma Hormigo, que tuvo una gran actuación.

0 PUEBLONUEVO 0 CORIA Atlético Pueblonuevo Jesús Torre, Rosado, Juanma Hormigo, Dani, Gabri, Pepe, Manuel, Juanan, Agustín (Romero m. 62), Sergio (Alexis m. 60) y Peri (Luis m. 86). CD Coria Álex, Antonio, Mahíllo, Toto, Javito, Fuli (Mario m. 86), Álvaro, Juanqui, Pino, Rubén (Teto m. 63) y Chema Martín (Edu m. 75). Árbitro Villa Maestre. Amonestó a los locales Dani y Alexis, y al visitante Teto. Incidencias Antonio Amaya. 250 espectadores. Mucha niebla al comienzo del encuentro, que estuvo a punto de provocar la suspensión.

Los caurienses lo intentaron en la primera mitad. El foco de atención fue para Chema Martín, que gozó de todas las ocasiones claras de gol hasta el descanso. En el minuto 23, intentó una vaselina donde el balón terminó encima de la red. A la media hora, sirvió de espaldas a Rubén y este remató alto. Y, en el minuto 36, llegó la oportunidad más destacada, que llegaba tras zafarse de la defensa local, pero cruzó su disparo en exceso.

En el segundo tiempo, el Atlético Pueblonuevo siguió centrándose en la defensa y se olvidó del ataque. Una táctica que le viene a la perfección contra los más poderosos, pero cuando tiene que enfrentarse contra la horma de su zapato lo pasa muy mal. El Coria sacó al máximo goleador de la categoría pasada la hora.

Los visitantes dosificaron la participación de Teto, que lidera la clasificación del pichichi de la categoría con diez tantos. El delantero del Coria empezó en el banquillo el choque por tener tocada una uña del pie. Miguelete también puso en liza a Edu y ambos cambios no dieron el resultado esperado para poder abrir la lata rival. La mejor oportunidad celeste fue en el minuto 79 en un remate del propio Edu que se le marchó alto por poco. Sin embargo, y cuando parecía que el encuentro terminaría con 0-0, el Atlético Pueblonuevo gozó de su única y más clara ocasión de toda la mañana. Una falta ejecutada de forma extraordinaria por Gabri a la que respondió un paradón monumental de Álex para salvar un punto que mantiene al Coria en el grupo perseguidor del líder.