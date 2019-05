Gómez no compra el papel de víctima ante el Cacereño Iván Gómez (izquierda), en un entrenamiento. :: SD Formentera El entrenador del Formentera niega que en la eliminatoria frente al decano extremeño haya un claro favorito para pasar de ronda J. CEPEDA Sábado, 25 mayo 2019, 11:14

En su particular lucha por el retorno a Segunda B un año después de su descenso de categoría, el Formentera no quiere ser un lobo con piel de cordero. El conjunto balear desecha disfraces y pretende mirar a los ojos al Cacereño a las primeras de cambio, sin medias tintas ni ceder cuota alguna de presión. Así al menos lo entiende el técnico del conjunto de las Pitiusas, un Iván Gómez que, en declaraciones a este periódico, no cedía ayer el cartel de favorito al equipo de la carretera de Salamanca «a pesar de ser uno de los históricos». Y es que en la isla no se compra el papel de víctima a pesar de partir con la etiqueta de cuarto clasificado ante un segundo.

Tal y como ha sucedido en Cáceres durante la presente semana, en la localidad de San Francisco Javier también ha habido tiempo más que suficiente para analizar las bondades y debilidades del rival. Del equipo de Adolfo Muñoz, Iván Gómez destaca «la capacidad de asociación, el juego combinativo y el potencial a balón parado. Puntos fuertes que «tendremos que combatir con nuestras armas», sostiene.

El míster del Formentera es consciente del bajón experimentado por el Cacereño en la segunda vuelta de campeonato, aunque este hecho le hace desconfiar, especialmente en un momento de la temporada donde llega la hora de la verdad y ya no hay margen de error: «Los equipos siempre se mueven por dinámicas y ellos pueden recuperar su mejor versión en los playoffs», alerta el preparador del conjunto rojinegro.

Al margen de las bajas motivadas por los lesionados de larga duración, Górriz y Cifré, quienes llevan varias semanas apartados de los terrenos de juego, el cuerpo técnico del equipo isleño podrá tener a su disposición a toda la plantilla para confeccionar la convocatoria antes del envite de mañana (Municipal de San Francisco Javier, 17.00 horas).

Exactamente el mismo número de bajas asumirá el Cacereño en sus filas. El lesionado Carbonell y el sancionado Rodri no se desplazarán con la expedición.

Tanto jugadores como cuerpo técnico del Cacereño comenzarán hoy a las 07.00 horas un viaje que no culminará hasta diez horas después. En primera instancia, el grupo se desplazará hasta Madrid, desde donde cogerá un vuelo con destino a Ibiza. Desde allí, la expedición tomará un barco para llegar a la isla de Formentera, donde la tendrá la posibilidad de ejercitarse durante la tarde de hoy en las mismas instalaciones que acogerán el duelo de mañana.

El técnico verdiblanco, Adolfo Muñoz, mantiene que «el Cacereño está esperando la cita con ilusión. Todo el grupo está con ganas de fase de ascenso y afrontaremos el encuentro con mucha moral y con la esperanza de hacer un buen partido». Del mismo modo, el entrenador espera que su plantel sea el de las grandes tardes y pueda recuperar la imagen ofrecida durante la primera vuelta ante un rival al que ya tiene estudiado: «El Formentera es un equipo con mucho oficio, con futbolistas que han jugado incluso en Primera y en Segunda División. Confío en que nuestro equipo sea el de las grandes tardes, ese equipo que hizo una primera vuelta extraordinaria y que en casa ha vuelto a recuperar últimamente muchas de sus virtudes».

Está previsto que al menos una decena de seguidores del Cacereño se desplacen hasta Formentera para seguir in situ un partido que será televisado por la plataforma Footters.