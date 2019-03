«Si ganamos, el paso sería importantísimo»

El primer duelo entre emeritenses y cacereños lo perdió en los penaltis, tras la prórroga en la Copa Federación. El segundo lo acabó empatando tras empezar perdiendo en liga con el Cacereño por entonces líder en el Príncipe Felipe. El tercero lo afronta en el mejor momento de la temporada de su equipo. Esto opina el técnico emeritense, Santi Amaro, del Mérida-Cacereño de esta tarde. Adolfo Muñoz no estaba disponible para ofrecer ayer su visión del partido.

-¿Qué es lo que más le preocupa del Cacereño?

-Que tiene una buena plantilla. Es un equipo que empezó con una plantilla muy potente desde el inicio de temporada y, encima, en el mercado de fichajes de invierno han fichado más futbolistas contrastados. Es una plantilla muy importante y eso me preocupa. Y luego, tácticamente, es que son muy poderosos físicamente. Durante muchos partidos de la temporada se han impuesto a sus rivales por su poderío físico.

-¿Es el mejor momento de la temporada de su Mérida?

-Estamos en un gran momento, tanto por resultados como por sensaciones. El equipo ahora es más sólido y fiable. Estamos cerca de lo que queremos.

-¿Si no pierden, título cerrado?

-No. Me parece que no. Sería mucho decir porque aún faltan muchos partidos y todos los equipos del grupo se están jugando cosas. Cuatro puntos de diferencia no sería mucho. En cambio, si ganamos, si que sería un paso muy importante. Siete puntos más goal-average. Pero. no puedo asegurar que si ganamos el título esté cerrado.

- ¿Qué partido presupone?

-Me da la sensación que este partido puede ser muy parecido al de la Copa Federación. Va a ser un duelo muy parejo en el que cada equipo, con su estilo, va a intentar imponerse al rival. Y en esa igualdad, será el momento de los futbolistas. El futbolista que dé un paso adelante y sepa interpretar mejor la situación, ayudaría mucho a su equipo a ganar el encuentro.

-¿Cuánto puede influir el ambiente?

-Mucho. Vamos a tener un buen ambiente, y eso es bueno para los dos equipos. Para ellos, porque motiva encontrarte un campo con mucha gente. Mejor que uno semivacío. Y para nosotros, que tenemos que llevar ese ambiente favorable a nuestros intereses para meter a la grada en el partido.