«O ganamos al Mérida o es imposible alcanzar el primer puesto» El extremo de Villagonzalo, Carlos Andújar, trata de recuperar su mejor versión y visita por quinta vez al equipo donde cerró su etapa juvenil JUAN CARLOS RAMOS CÁCERES. Sábado, 30 marzo 2019, 12:05

Carlos Andújar García (Villagonzalo, 1989) es el único jugador del Cacereño con pasado en el Mérida. Y fue más bien un paso casi efímero, ya que solo vistió los colores blanquinegros en la temporada 2007-08, en División de Honor juvenil. Luego hizo la pretemporada a las órdenes de Goran Milojevic, pero no entró en los planes del serbio y acabó saliendo al Miajadas de Tomás García Calvo. Desde allí, empezó a labrarse una carrera.

-¿Cómo se produjo su llegada a Mérida?

-Yo jugaba en el Extremadura y, tras su ascenso a División de Honor Juvenil, surgió la posibilidad de jugar con ellos. Lo malo es que no pudimos evitar el descenso. Allí me encontré con Ricardo Durán, Alberto Pla, Paco Aguza...

-¿Le queda la espinita de no haber podido debutar con el primer equipo?

-No diría tanto. Las circunstancias me han llevado a diferentes lugares y hay que aceptarlo. Siempre ha habido contactos, pero por unas cosas u otras nunca se han concretado. No es que alguna vez haya estado cerca de fichar, pero siempre ha habido algún tipo de interés.

-¿Sabía que nunca ha perdido como jugador en el Romano?

-Pues ahora que me lo dices. Recuerdo que en mi primer partido marqué el gol de la victoria con el Arroyo (2011-12) y luego con el Villanovense. dos empates y la victoria del año pasado. Está claro que se me da bien, sí. Al margen de eso, el Romano es uno de esos estadios donde siempre apetece jugar, por su historia y porque va mucha gente. Además, van a venir amigos y familiares de Villagonzalo.

-¿Le dolió salir del Villanovense a última hora?

-Cuando salí del Villanovense me despedí diciendo que no iba a hablar mal del club, pero no era la forma que me imaginé de salir. Hay aspectos del fútbol que muchas veces no son justos y a veces nos olvidamos que detrás de los jugadores hay una familia que sufre. Pero el fútbol es presente y siempre digo que si he pasado por ello es porque tienen que venir cosas mejores. Y eso es el ascenso del Cacereño.

-¿Falta mucho para ver la mejor versión de Carlos Andújar?

-Está siendo una temporada atípica por la lesión que sufrí la temporada pasada (fisura y edema en el empeine). Traté de recuperarme en solitario hasta que apareció el interés del Cacereño. La evolución ha sido lenta, pero bastante grande. En este sentido, estoy muy agradecido al vestuario. El grupo en el que he caído es increíble. No he tenido ni una palabra mala, ni un reproche, ni aun estando horroroso y me tocaba jugar por delante de gente que llevaba más tiempo.

-¿Lo del domingo es una final?

-Las cuentas son claras. O ganamos o parece imposible que podamos alcanzar el primer puesto. Pero en las fases de ascenso pueden pasar mil cosas. Es importante quedar primero, pero también lo es llegar en progresión ascendente.