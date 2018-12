TERCERA El Extremadura B aprieta la lucha por el liderato El vestuario del Extremadura B estaba radiante tras la victoria ante el líder Cacereño. / @EXT_UDB Los locales remontan el gol inicial de David López y reducen la ventaja del Cacereño con el Mérida a un punto RAÚL PEÑA Domingo, 9 diciembre 2018, 21:04

El Cacereño pagó caro los excesos de la Copa Federación en Almendralejo ante el Extremadura B. Los de Adolfo Muñoz guardaron fuerzas en la primera mitad y se pusieron por delante en el marcador en la segunda, pero se vinieron abajo en la última media hora de partido y fueron superados claramente por un Extremadura B que gana ocho jornadas después. Además, las lesiones están haciendo mucho daño en el conjunto cacereño –Adolfo Muñoz sólo contaba con cinco jugadores en el banquillo y sólo pudo hacer dos cambios– que no pudo competir en el tramo final del encuentro ante el filial azulgrana.

El Extremadura B supo aprovechar esta situación y consiguió darle la vuelta a un partido que se le había puesto cuesta arriba con el tanto de David López, pero que supo contrarrestar con los goles de Matheus y de Manu Moya, este último a cinco minutos para el final del choque.

2 Extremadura B Louis; Viñuela, Gabri, Manu Moya, Adri; Liam (Sabit, min. 89), Javi Pérez; Javi Casero (Juan Arcas, min. 61), Álvaro Romero, Samuel Manchón y Matheus (Víctor Felip, min. 82). 1 Cacereño Bernabé; Neto, Carlao, Alberto, Keko (Elías, min. 31); Gustavo, Marcos Torres; David López, Luismi, Álex Rubio y Álex García (Juancar, min. 70). Goles 0-1: David López, min. 51. 1-1: Matheus, min. 68. 2-1: Manu Moya, min. 85. Árbitro Aparicio Álvarez. Amonestó con amarilla a los locales Manu Moya, Liam, Javi Casero, Samuel Manchón y Álvaro Romero; y a los visitantes Neto, Gustavo y Álex Rubio. incidencias Campo Municipal Antonio Rodríguez 'Ito'. Unos 550 espectadores.

La primera parte no fue buena, pero sí comenzó con una ocasión inmejorable para el Cacereño, pero el esférico se marchó al poste en un toque de Gustavo tras una falta lateral. Los visitantes avisaban, se hacían con el control de la bola y el Extremadura B no le cogía el pulso al choque. Con el paso de los minutos los de Angelito fueron creciendo y el choque se igualó y los locales tuvieron varios acercamientos que no llegaron a finalizar, como un mano a mano de Álvaro Romero que Carlao desbarató cuando el jugador azulgrana se disponía a batir a Bernabé, o un tiro de Javi Casero que atrapó abajo el portero del Cacereño.

Los dos equipos dejaron todo para la segunda parte, y ahí aparecieron los goles. El primero en golpear fue el Cacereño gracias a un centro delicioso de Luismi desde la izquierda que remató a placer David López para poner a los suyos por delante. El gol de los cacereños espoleó a los locales y durmió a los visitantes, por lo que la posesión y el peligro pasaron a ser del filial azulgrana.

Y a los 15 minutos del gol de Davi López, Matheus equilibró la balanza. El delantero recibió dentro del área, con un recorte perfecto se fue de su par y batió a Bernabé con un disparo potente al palo corto. Este gol certificó lo que se veía venir. El Cacereño había dado un paso atrás, quizá por el esfuerzo extra del partido de Copa Federación ante el Talavera del pasado miércoles, y el Extremadura B tomó los mandos del partido. Además, Adolfo Muñoz sólo tenía un jugador de ataque en el banquillo, Eloy Jiménez, pero este no estaba en condiciones de jugar por unas molestias. Todo eran problemas para el Cacereño.

Entonces el Extremadura B olió la sangre y se fue a por los tres puntos. A lomos de Samuel Manchón, Juan Arcas y Álvaro Romero el filial creaba ocasiones de peligro en la meta de Bernabé, pero le pasaba como en el primer tiempo, que no finalizaba las jugadas. Pero los azulgranas lo seguían intentando y, en un saque de esquina, llegó el segundo tanto local.

La pizarra de Angelito surtió efecto y en una jugada ensayada llegó el gol de Manu Moya. Juan Arcas peinó el cuero en el primer palo y en el segundo, totalmente solo, el central azulgrana cabeceó el balón a la red para darle la victoria a su equipo ocho jornadas después.

Con esta derrota el Cacereño ve como se reduce su distancia con el Mérida a un punto en la tabla clasificatoria. Los de Adolfo Muñoz siguen líderes de la Tercera extremeña, pero ya no tienen ningún colchón con el segundo clasificado.

Por su parte, el Extremadura B reduce su distancia con el cuarto clasificado a nueve puntos, una renta considerable. Eso sí, los de Angelito vuelven a ganar y recuperan la confianza que tenían a principio de temporada.