Rai espera poner la guinda a la temporada en el Príncipe Felipe
El entrenador del Diocesano confía en que su equipo pueda conservar la octava plaza tras batirse mañana con el Cacereño
J. CEPEDA
Sábado, 18 mayo 2019, 12:06

CÁCERES. Hasta hace no mucho tiempo, apenas un par de temporadas, la cabeza de Raimundo Rosa, 'Rai' en el mundo del fútbol, solo maquinaba estrategias para intentar mancillar la meta rival. El que fuera uno de los iconos del balompié extremeño con su inconfundible impronta de ratón de área, es hoy un entrenador que ha logrado salir airoso de su primer gran desafío, como es llevar las riendas del Diocesano en Tercera División.

¿Cómo vive Rai este mismo deporte desde una óptica diferente? «Se vive más que de jugador. Estás toda la semana dándole vueltas entre estudiar rivales y preparar entrenamientos. Mi experiencia de este primer año es que estoy encantado. La verdad es que se me ha hecho cortísimo y he disfrutado mucho, en gran parte gracias a los chavales, por lo que me gustaría agradecérselo a todos. Son jóvenes que no cobran nada y que entrenan cuatro días a la semana a la dos de la tarde. Es para quitarse el sombrero con todos ellos».

Su equipo, una vez hace ya algunas semanas logró la permanencia matemática en la categoría, depende ahora de sí mismo para ganar el virtual título de campeón de los mortales. Una octava plaza que ostenta en la actualidad y que también quieren Azuaga y Calamonte. «Sería todo un premio porque es un objetivo por el que llevamos luchando las últimas jornadas. Sería como quedar primeros de la 'la otra liga'», dice.

El míster del cuadro colegial destaca que la principal asignatura pendiente de los suyos durante esta temporada quizás haya sido la falta de gol. Algo que, según reconoce, «nos ha hecho estar unidos y ser más fuertes defensivamente».

Para el entrenador, el partido de mañana domingo frente al Cacereño (Príncipe Felipe, 18.00 horas) será una cita especial, aunque sin ningún tipo de amiguismos. «El Príncipe Felipe es un lugar donde he pasado muy buenas tardes. Me encantaría que el Cacereño subiese. De hecho, creo que por jugadores tiene la mejor plantilla de la categoría, como demostró en la primera vuelta. Lo tienen todo para ascender porque en los playoffs los jugadores se motivan y lo dan todo».

¿Le preocupa a Rai visitar en la última jornada a un Cacereño que hoy es fiera herida? «En absoluto. El calendario es caprichoso y ellos se juegan la segunda posición para entrar en la Copa del Rey, pero no me preocupa porque mi equipo compite muy bien fuera de casa. Si sabemos hacer nuestro partido, pondremos las cosas muy difíciles».