TERCERA Encrucijada para la UPP en Pinilla Kevin celebra un gol. :: PALMA El Plasencia se juega engancharse al playoff ante el Diocesano tras hacerse público el retraso en las nóminas de los jugadores JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Jueves, 6 diciembre 2018, 09:13

Es sin duda uno de los partidos de la temporada para la UP Plasencia. Por mucho que quede más de la mitad del campeonato por delante, la UPP tiene un cruce de caminos en Cáceres y ante un equipo con hechuras como el Diocesano. Un triunfo le podría reenganchar a puestos de playoff a la espera del Jerez-Moralo del sábado; una derrota, le haría muy complicada la remontada.

Y se haría difícil no solo por la diferencia de puntos, sino porque un año más el retraso en las nóminas amenazan con alterar la dinámica deportiva. Cierto es que hay un poco de intranquilidad, pero ya se sabe, las victorias lo hacen todo más llevadero.

El club ha asegurado a la plantilla sus emolumentos y que el presupuesto está cuadrado. Lo malo es que no hay sincronía entre el ingreso de efectivo de diversas partidas y el día de cobro de los jugadores. La próxima en llegar debe ser la de los derechos de la Copa del Rey, de unos 40.000 euros, con los que el club pretende ponerse al día.

Luismi ha tratado en las últimas horas de poner en contexto toda esta situación y dar importancia al partido ante el Diocesano. «Espero que el equipo no salga al campo pensando en otra cosa que no sea el fútbol; como no sea capaz de hacerlo, nos irá mal», avisa el técnico unionista.

El entrenador placentino repetirá la convocatoria de la pasada jornada, una vez que Manu Moreira, Alfonso Bernal y David Durántez siguen en el dique seco. Sí podrían recuperar la titularidad jugadores apercibidos que descansaron el sábado como Fede Tobler y Pedro Gilarte.

El Diocesano, que transita en una posición cómoda y casi calcada a la del año pasado, no podrá contar con Javi Bernal por una fractura en el dedo meñique del pie. «Es un equipo que tiene las cosas muy claras, con futbolistas muy verticales y con experiencia en Tercera. Ahí están Chori o Adri, del que todos sabemos lo que puede hacer», señala Luismi.