La UPP se empeña en dar emoción a la liga Aarón celebra el 1-0. :: PALMA Se impone con dos goles tras saques de esquina y traslada toda la presión al Coria en la lucha por el cuarto puesto JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Viernes, 19 abril 2019, 09:57

El Plasencia se resiste a dejar de soñar y ante el Extremadura B solventó su primer 'match-ball' para no quedar apeado de la lucha por el cuarto puesto y lo sacó adelante. La UPP no deja de competir a pesar de que el viento no sopla a favor. Bueno, en realidad dejó de competir los primeros veinte segundos, cuando, en señal de protesta por los impagos, renunció a buscar el balón. El plante encontró la complicidad solidaria del Extremadura B.

2 UP PLASENCIA EXTREMADURA B 0 UP Plasencia Sergio Moya; Javi López, Belli, Edet, Álvaro Juanals, Durántez, Pedro Gilarte, Manu Moreira (Pedro Blanco, min. 87), Luismi Redondo (Pablo Bueno, min. 91), Aarón y Kofi (Borja Encada, min. 62). Extremadura UD B Louis; Samu Hurtado (Viñuela, min. 65), Adri, Gabri, Kiki, Liam, Samuel Manchón (Rafa Izquierdo, min. 68), Facu, Diosbert, Javi Pérez (Matheus, min. 68) y Álvaro Romero. Goles 1-0: Aarón, min. 6. 2-0: Álvaro Juanals, min. 82. Árbitro Jayro Muñoz García. Mostró tarjetas amarillas a Álvaro Juanals, Kofi, Durántez y Luismi Redondo, de la UP Plasencia; y a Gabri, Kiki, Facu y Álvaro Romero, del Extremadura B. Incidencias Estadio Municipal, 500 espectadores.

A partir de ahí, los placentinos exprimieron hasta la última gota su capacidad para ganar los duelos individuales y su talento para golpear a balón parado. Así llegó el 1-0, tras un saque de esquina (al igual que luego el 2-0). Manu Moreira sirvió desde el vértice para que Aarón rematara a la red de impecable testarazo. El Plasencia cedió la manija al Extremadura B, pero siguió haciendo daño en la presión. Primero Luismi Redondo y luego Pedro Gilarte perdonaron en boca de gol tras sendos centros laterales.

La UPP entró en modo supervivencia en la recta inicial de la segunda parte, consciente de que había muchos jugadores tocados y había que llegar con oxígeno hasta el final. Sin embargo, cuando el Extremadura B ganaba metros, la entrada de Borja Encada volvió a abrir espacios.

El 2-0 comenzó a adivinarse. La tuvo Borja Encada de tiro cruzada y luego Manu Moreira en disparo que neutralizó Louis. Y en el 82, en una jugada calcada al 1-0, llegó la sentencia. Otra vez Manu Moreira asistió desde el córner y Álvaro Juanals apuntilló de tremendo cabezazo. Tras la sentencia, el Plasencia pudo hasta golear.