TERCERA Duelo de invictos en Navalmoral de la Mata Sergio Alonso. :: m. c. El Moralo es el único del grupo que no conoce la derrota tras las primeras ocho jornadas, mientras que el de Almendralejo no sabe lo que es perder fuera de casa MACAMA NAVALMORAL. Domingo, 20 octubre 2019, 11:14

El cuarto, Moralo, recibe al sexto, Extremadura B, separados por tres puntos en un partido que se presenta interesante e igualado. Ambos están invictos. El equipo de Navalmoral es el único del grupo que no conoce la derrota tras las primeras ocho jornadas, mientras que el de Almendralejo no sabe lo que es perder fuera de casa. Además el filial azulgrana llega reforzado al encuentro después del punto sumado ante el recuperado Cacereño, demostrando que quiere pelear por una plaza en el cuarteto de cabeza. Por su parte el Moralo no quiere esperar más para volver a ganar en su campo tras dos empates consecutivos ante sus seguidores que le han frenado la escalada.

A los verdes les está costando mucho marcar, como reconoce su técnico José Diego Pastelero: «Sí, el equipo está falto de gol, así lo denotan los resultados, pero lo que no le faltan son llegadas. Siempre llega mucho a portería contraria y lo que tiene que hacer es afinar la puntería». Para este duelo, recupera a Jojo, Sergio Alonso y Chavalés, ausentes la pasada jornada. Quien no entra en la convocatoria es Sergio Noche, fichado esta misma semana después de la marcha del delantero Keita, que no ha convencido a nadie. Se trata de un zaguero de 26 años «experimentado que se desenvuelve bien como central o lateral zurdo, con buena salida de balón, contundente y que va bien en el juego aéreo», señala su nuevo míster, que apuntala esa zona de la defensa. La nueva incorporación aún no ha entrenado con el equipo, lo que hará ya la próxima semana. En cuanto al choque, el preparador de los moralos apunta que será «complicado porque nos encontraremos a un rival imprevisible, muy práctico con jugadores de mucha calidad que seguro nos planteará un partido incómodo», avisa con cautela.