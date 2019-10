Un doblete de Borja García confirma la mejoría del Cacereño Marcos Torres, defendido por dos jugadores del Miajadas. :: cp cacereño El conjunto de Julio Cobos aprovecha su solvencia arriba para doblegar un Miajadas que apenas le inquietó SAMUEL CORTINA MIAJADAS. Lunes, 28 octubre 2019, 10:40

El Cacereño se impuso 0-2 en su visita a Miajadas gracias a dos goles de Borja García en la segunda mitad, consiguiendo tres puntos que le permiten situarse en la zona alta de la clasificación y continuar así con su buena racha de partidos sin perder.

0 MIAJADAS 2 CACEREÑO Miajadas Damián; Osorio, Mané (Lolo, min. 54), Ramiro (Martín, min. 61), Antonio (Tena, min. 71); Ayuso, Barragán, Jaime; Cristian, Fale y Juanlu. Cacereño Bernabé; Neto, Carlao, Charli (Mario, min. 75), Delgado; Gustavo, Borja García, Álex (Marcos Torres, min. 56); Teto, Ezequiel (Dani Muñoz, min. 66) y Carlos Andújar. Goles 0-1: Borja García, min. 51. 0-2: Borja García, min. 86. Árbitro Holcer Levato. Amonestó a los locales Antonio y Mané y a los visitantes Charli, Borja García, Dani Muñoz y Carlao. Incidencias Estadio Municipal de Miajadas, 800 espectadores.

La primera mitad comenzó con un claro dominio del cuadro que dirige Julio Cobos, que introdujo algunas novedades en el once titular. Los primeros minutos discurrieron sin ocasiones claras, con ambos equipos intentando hacerse con el control del balón y con un Miajadas demasiado timorato. Eso sí, la primera ocasión del partido fue para los locales, alrededor del cuarto de hora, con un remate de Jaime a centro de Antonio desde la izquierda que atrapó Bernabé sin demasiados apuros. Fue esa llegada la que hizo que el Miajadas diera un paso hacia delante. De hecho, apenas un par de minutos después fue Barragán el que finalizó una jugada desde la frontal del área con un disparo que se marchó cerca del palo de la portería rival.

El segundo acercamiento con relativo peligro del Miajadas despertó a un Cacereño adormilado. El delantero Ezequiel fue el autor de la primera ocasión del Cacereño con un remate dentro del área, pero su jugada quedó invalidada por falta previa al portero local Damián. Acto seguido Carlao remató un balón a la salida de un córner, pero lo hizo flojo, a las manos del portero.

Unos minutos después ocurrió la jugada polémica del primer tiempo. Un centro desde la banda izquierda lo remata de cabeza Ezequiel y lo corta con una posible mano Antonio, aunque el colegiado no decretó pena máxima. A partir de ahí, el encuentro entró en una dinámica de pocas ocasiones en la que el Cacereño dominaba el juego pero sin profundidad ni ocasiones. Mientras, el Miajadas intentaba llegar con un fútbol vertical, pero la férrea defensa cacereña no daba opciones a los locales. Justo antes del descanso volvió a tener una gran ocasión para adelantar a los suyos Ezequiel, con un remate que no entró por muy poco.

Tras la reanudación, el Cacereño buscó meter una marcha más al partido con un Carlos Andújar eléctrico en banda izquierda. De hecho, las internadas del extremo del Cacereño fueron un auténtico quebradero de cabeza para los locales durante toda la segunda mitad. A los seis minutos del segundo tiempo, un centro suyo desde la izquierda lo remata Borja García llegando desde segunda línea para batir a Damián y marcar el primer tanto.

Unos instantes después Ezequiel pudo volver a adelantar a los suyos en una doble ocasión que no llegó a transformar el ariete cacereño. El Miajadas apenas podía generar cierto peligro con jugadas a balón parado. Fale, con un centro lateral desde la derecha, metió un buen balón al área que generó indecisión entre la defensa del Cacereño y que despejó a duras penas.

Transcurrían los minutos y el Cacereño no terminaba de cerrar el partido ante un Miajadas, que eso sí, no llevaba peligro sobre la portería de Bernabé. En los minutos finales, de nuevo Borja García protagonizó una jugada individual que acabó con un gran gol suyo por la escuadra tras un certero disparo desde la frontal. Un tanto que cerró el marcador y que sirvió para confirmar la victoria del Cacereño.