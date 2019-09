La 'divina comedia' de Julio Cobos Julio Cobos, pensativo el domingo en la banda del Príncipe Felipe. :: JORGE REY El entrenador del Cacereño aboga por un «giro total» inminente para conseguir llegar a la zona noble de la tabla J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 24 septiembre 2019, 08:34

No es Dante en 'La Divina Comedia' ni en la imagen que ilustra esta información trata de observar los círculos del infierno antes de emprender un viaje iniciático por los reinos de ultratumba, pero el entrenador del Cacereño, Julio Cobos, tampoco renuncia a esgrimir las hachas para alcanzar el empíreo futbolístico, el de la buenaventura en forma de ascenso.

Una vez ya inmerso en la selva oscura después de que su equipo haya dejado escapar 10 puntos en las primeras cinco jornadas ligueras, el preparador de Valdehornillos está dispuesto a recorrer -al igual que el poeta italiano en la obra que él mismo protagoniza- el infierno y el purgatorio para poder llegar al paraíso: «No soy de rendirme», dijo Cobos el pasado domingo en sala de prensa al ser preguntado sobre si había pensado en tirar la toalla.

Con un tono algo más duro del que era habitual hasta el momento, el preparador verdiblanco reconoció su «preocupación» por el curso de los acontecimientos: «Puedes tener un accidente un día, dos o tres, pero cuando son más hay algo que no funciona». Cobos dijo sentirse «impotente» y protagonizó un tirón de orejas generalizado: «A lo mejor no somos tan buenos como pensamos».

Falta de actitud

Al igual que Dante necesitó a Virgilio en primera instancia y a Beatriz posteriormente para alcanzar el más elevado de los cielos, Cobos pide a los suyos que pongan todo de su parte para redimir el peor de los pecados evidenciados hasta el momento, que no es otro que el de la falta de actitud en los partidos para competir al mejor nivel: «Aunque hay cosas que sí dependen de ti, hay otras que tú no puedes dominar y se te escapan. Competir es saltar, chocar y que no te queme el balón. Veo a los jugadores pasándolo realmente mal, como asustados. Trato de que la gente tenga confianza, pero al más mínimo fallo parece que nos quema el balón». A su vez, el preparador del equipo verde mantiene que no existe pulso alguno entre plantilla y cuerpo técnico: «Los jugadores son los primeros que están sufriendo en el campo».

El entrenador del Cacereño, que prefiere guardar para el foro interno del vestuario el diagnóstico de otras sintomatologías, sí hizo mención a otros conceptos transversales como «intensidad, carácter e insistencia» antes de darse a sí mismo una especie de ultimátum: «A esto hay que darle un giro total y tiene que ser ya porque así no podemos continuar».

Está por ver si Julio Cobos encuentra este próximo domingo en su regreso a Villanueva de la Serena para medirse al líder intratable a su metafórico Virgilio para comenzar a escalar posiciones en una tabla clasificatoria convertida ya en su particular 'divina comedia'.