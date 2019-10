El Diocesano hurga en la herida racinguista

valverde de leganés. La novena jornada se presentó en Valverde de Leganés con un encuentro de muchas urgencias. El Racing Valverdeño, metido en descenso, traía la necesidad de ganar en casa para hacer bueno el punto conseguido contra el Llerenense y coger algo de fuerza y moral para los siguientes encuentros, mientras que el Diocesano buscaba poder puntuar para alejarse del pozo.

1 RACING Alonso; Ángel, Borja Bravo, Alejandro Bravo, Carlos Mancha (Alejandro Cidoncha, min. 84), Jona, Luis, Rubén (Dani Luengo, min. 58), Loiro, Uva (Joaquín, min. 63) y Alex Romero. 3 DIOCESANO Miguel; Mancha, Isaac, Juanlu, Valentín, Dani (Quintino, min. 89), Jaime, Jesús Clemente, Bernal, Bily e Ismael (Jorge, min. 69). Goles: 0-1: Bernal (21'); 1-1: Alejandro Bravo (27`); 1-2: Bernal (39'); y 1-3: Dani (43') Árbitro: Cuadrado López. Amarillas a los locales Loiro, Carlos Mancha, Álex Romero y Borja Bravo; y a los visitantes Ismael, Jesús Clemente (2), Dani, Adolfo Senso y Fran. Expulsó por doble amarilla al visitante Jesús Clemente. Incidencias: San Roque. Unos 300.

Con este escenario, salieron victoriosos los de Cáceres, que se encontraron a un equipo que prácticamente regaló la primera parte (y no es la primera vez que lo hace esta temporada). El Racing salió frío, dejó el ritmo del partido a los visitantes y acusó las importantes bajas, sobre todo en defensa, donde faltaban Aitor, Roberto y Cisco. La línea defensiva no tuvo contundencia, perdían todos los duelos y ofrecieron muchas facilidades, en especial al delantero Bernal, autor de los dos primeros goles. El primero tras un fallo de colocación defensiva en el que el de Cáceres gana el duelo a Borja Bravo y marca en el mano a mano con Alonso. Antes de este primer gol, los valverdeños reclamaron un claro penalti por manos de Valentín que el colegiado no señaló.

Tan solo cinco minutos después, los de casa empataban gracias a un tanto de Alejandro Bravo, al cruzar al fondo de la red un centro al segundo palo. Pero nuevamente los despistes defensivos condenaron al Racing y fue en los últimos cinco minutos de la primera parte cuando encajaron los otros dos goles. El segundo del Diocesano, tras un saque de banda a favor de los locales que se convirtió en una perfecta contra finalizada por Bernal; y el tercero tras un error en el control de Alejandro Bravo que manda el balón a banda, los visitantes sacan rápido para Dani que se mete hasta la cocina y marca entre las piernas de Alonso.

El Racing reaccionó en esta segunda mitad luchando a contracorriente con un equipo que solo tuvo que reforzar su línea defensiva y aguantar las continuas llegadas. Además de mostrar muchas debilidades defensivas, el Racing también está demostrando poca efectividad. Se pudieron contabilizar hasta siete ocasiones de gol para reducir distancias, pero unas veces la mala puntería, otras la defensa rival y en otras el portero Miguel, evitaron la reacción valverdeña.