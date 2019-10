TERCERA Dinámicas opuestas en Miajadas Carlos Andújar celebra con el banquillo su gol al Azuaga. :: armando méndez El Cacereño, en pleno auge, visita hoy a un conjunto tomatero que no conoce la victoria desde su pleno inicial en la tercera jornada J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 27 octubre 2019, 11:55

En su particular evaluación continua para confirmar sus últimas buenas sensaciones en cuanto a juego y resultados, el Cacereño tendrá hoy en Miajadas frente al equipo local (Municipal, 12.00 horas) una nueva prueba de fiabilidad en la que no valen tropiezos. Los verdes, que hace poco más de un mes parecían un equipo presa de sus propios miedos, han conseguido en las últimas semanas alimentar su particular depósito de la confianza, lo que se está traduciendo en buen fútbol, goles y ascenso de posiciones en la clasificación.

Tras un aciago arranque de campeonato, el Cacereño está ya a tan solo dos puntos de los puestos de playoffs copados por Moralo, Aceuchal y Villanovense. Cinco puntos más tiene el Coria, que ostenta el liderato en solitario. Enfrente del Cacereño estará hoy un rival, el Miajadas, cuya dinámica es prácticamente opuesta a la del decano del fútbol extremeño esta temporada. El conjunto tomatero hizo pleno de victorias en las tres primeras jornadas, pero desde entonces no ha vuelto a conocer el sabor del triunfo, lo que ya ha comenzado a despertar ciertos nervios en el seno del plantel rojiblanco.

Una de las principales incógnitas en los visitantes será si Carlos Daniel conserva la titularidad en el Cacereño o si es Mario Ramón quien sale de inicio junto a Carlao en el eje de la defensa, teniendo en cuenta que el central procedente del Mérida ya dispuso de sus primeros minutos de la temporada el pasado domingo frente al Azuaga tras superar una lesión. Los que no podrán estar hoy con toda seguridad sobre el césped del Municipal de Miajadas serán Chechu y Javito, quienes continúan lesionados. Marcos Torres, por su parte, ha entrenado toda la semana con normalidad, por lo que estará disponible para el cuerpo técnico.

La cita de hoy en Miajadas es el primer capítulo de una semana maratoniana para el Cacereño, con tres partidos en apenas siete días. Tras el encuentro de hoy, los verdiblancos visitarán este próximo viernes -festivo- el feudo del Valdivia para posteriormente recibir el domingo en el Príncipe Felipe a un rival directo como el Moralo. Un pleno de puntos en estos tres partidos podría catapultar a los de Julio Cobos a los puestos nobles de la tabla clasificatoria, por lo que el preparador no quiere ningún tipo de relajaciones, según ya avisó la pasada semana tras el partido contra el Azuaga.

Por su parte, tras el envite de hoy frente al Cacereño, el Miajadas tendrá que rendir cuentas frente al Moralo a domicilio para acabar la semana recibiendo al Coria. Sin duda, todo un 'Tourmalet' para un equipo que, a pesar de su condición de recién ascendido, intentará plantar batalla a los gallos de la categoría, empezando por el propio Cacereño.