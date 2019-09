TERCERA En deuda con sus aficionados Los jugadores verdes, el pasado sábado en Arroyo. :: ARMANDO MÉNDEZ Tanto el entrenador como el director general del Cacereño piden un voto de confianza para revertir el aciago inicio liguero J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 3 septiembre 2019, 09:00

Ayer no fue un día para colocar guirnaldas en el Cacereño. Una vez reposado el varapalo de Arroyo de la Luz, con la segunda derrota consecutiva en este aciago arranque liguero, las caras en el equipo verde eran largas en el entrenamiento matinal que tuvo lugar en Pinilla. Y es que el decano extremeño, que aún no ha logrado estrenar su casillero de puntos tras dejar escapar los seis primeros puestos en juego, duerme a las mismas puertas del descenso. Algo inaudito en la historia de la entidad, lo que ha despertado un tornado de críticas.

Con este sorpresivo escenario, una mezcla de impotencia y ganas de enmendar la plana impregnaban ayer el ambiente respirado en el grupo de trabajo, vigilado de cerca, como es habitual, por el director general de la entidad, Luis Puebla: «Ojalá el partido contra el Trujillo fuese mañana mismo», expresaba. El directivo, al igual que plantilla y cuerpo técnico, cuenta ya las horas para que el equipo logre levantar cabeza.

Puebla, quien dice entender las críticas lanzadas por los aficionados a lo largo de los últimos días, pide un voto de confianza a la parroquia verde: «Entiendo las críticas porque los aficionados tienen toda la razón. Estoy dolido por los jugadores, pero más por los aficionados porque han demostrado que están con el equipo y no los podemos defraudar. Hay que dar un voto de confianza porque tenemos una buena plantilla y vamos a sacar esto adelante». Del mismo modo, el directivo no rebaja ni un ápice el objetivo global: «Está claro que el objetivo sigue siendo intentar quedar primeros y ascender. Esto es muy largo».

También el técnico del equipo, Julio Cobos, atendió ayer el requerimiento de este diario tras finalizar el entrenamiento para analizar la adversa situación vivida durante las dos últimas semanas. «Estamos muy dolidos, pero esto nos tiene que hacer aprender. Los listos aprenden de los errores y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Necesitamos una victoria como el comer y vamos a preparar lo mejor posible el siguiente partido contra el Trujillo. Esto solo se saca con trabajo».

El entrenador es perfectamente consciente de que, defensivamente, los suyos han sido benévolos a balón parado, al igual que también echa de menos más agresividad atacante para ganar línea de fondo y generar más oportunidades: «Hemos perdido los partidos porque no hemos hecho lo que en pretemporada sí fuimos capaces de hacer. Salvo los partidos contra los clubes de superior categoría, ofensivamente fuimos un equipo capaz de generar muchas ocasiones. Tenemos que mejorar eso y defensivamente es evidente que nos están haciendo goles a balón parado». Cobos incide en fortalecer esta faceta no solo en el aspecto defensivo, sino también en el área rival.

No obstante, el preparador verdiblanco considera que «el margen de mejora es importante» y enfatiza en la «predisposición» que muestran todos los componentes del plantel. ¿Se avecina revolución en el once el domingo? «Es evidente que cuando las cosas no funcionan hay que hacer cambios, pero es aquí, en los entrenamientos, donde los jugadores se tienen que mostrar. Tengo 21 futbolistas y confío en todos ellos. Pese a las derrotas, no estoy descontento con el trabajo que están realizando». Sin confirmarlo abiertamente, sí deja entrever posibles rotaciones: «Espero acertar con los once que nos van a hacer ganar el siguiente partido».

Julio Cobos no le cabe duda de que el equipo está en deuda con sus aficionados: «Solo les podemos dar las gracias por acompañarnos en casa y en Arroyo. Ahora queda nuestra parte y tenemos que hacer algo para animarlos a ellos. Con esta situación no solo sufrimos nosotros, sino también nuestros aficionados, ya que el Cacereño en esta división tiene que estar siempre arriba», finaliza.

Por lo demás, el estadio Príncipe Felipe presentará novedades este domingo, pues el club ha realizado una reforma integral en el vestuario arbitral.