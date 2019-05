«He demostrado que mi compromiso es máximo» Adolfo Muñoz confía en su plantilla. :: JORGE REY El entrenador del Cacereño, Adolfo Muñoz, dice estar centrado únicamente en ascender al equipo y relativiza las críticas padecidas J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 1 mayo 2019, 10:43

En esa montaña rusa de sensaciones en la que suelen vivir instalados los entrenadores de cualquier deporte colectivo, el técnico del Cacereño, Adolfo Muñoz, atraviesa en las últimas semanas uno de los tramos más controvertidos. Los discretos resultados obtenidos por su grupo de trabajo en la segunda vuelta han situado al preparador del decano del fútbol extremeño en el punto de mira de un sector de la afición disconforme con los últimos acontecimientos. Algo que al propio míster no le hace perder la perspectiva global: «Lo que me preocupa ahora es ascender con el equipo y también esa afición que los domingos va al campo y sufre con nosotros, no esa gente que habla gratuitamente sin ser ni siquiera abonados. En diciembre, cuando íbamos primeros, vino a por mí un equipo de Segunda B con gran interés y no me moví del Cacereño. He demostrado que mi compromiso es máximo, tanto con la afición como con Luis Puebla», zanja. También reconoce que, como es sabido, «el día a día en el Cacereño no es fácil, aunque yo ya sabía dónde venía», sostiene.

Adolfo Muñoz explica que la derrota del pasado sábado en Calamonte «fue un duro golpe» y hace autocrítica con lo visto en las últimas jornadas: «Algo no estaremos haciendo bien. El equipo contrario nos está llegando muy pocas veces, pero las que llega nos hace gol. Nosotros necesitamos muchas ocasiones para materializar. El otro día hicimos un buen primer tiempo con varias oportunidades, pero el balón no entra. En ese aspecto nos ha cambiado la suerte. Luego vienen los nervios y aparecen los fantasmas, como nos pasó el día del Coria», rememora.

El entrenador considera que lo importante ahora es certificar cuanto antes la segunda plaza de la tabla, a la vez que espera que en estas tres últimas jornadas el equipo pueda recuperar altas cotas competitivas. El hecho de no haber ganado durante esta campaña a ninguno de los equipos de la zona alta, ¿puede suponer un hándicap para afrontar los playoffs de ascenso? El preparador huye de malos augurios: «Yo he jugado varias fases de ascenso y nada tienen que ver con la liga. Hay muchos factores que son diferentes y yo confío plenamente en esta plantilla para que podamos dar el nivel que todo el mundo espera y presupone de nosotros. Para entonces espero haber recuperado a toda la gente tocada y que durante la temporada ha competido bien».

Esa enfermería a la que se refiere Adolfo Muñoz está copada en la actualidad por Collantes, quien tendrá que permanecer alejado de la competición al menos hasta la primera eliminatoria por el ascenso. Por su parte, Marcos Torres ya podría disponer de algunos minutos en el encuentro que este próximo domingo enfrentará a Cacereño y Extremadura B (Príncipe Felipe, 12.00 horas). En el equipo verdiblanco también se está muy pendiente del estado físico de Dani Muñoz y Carlos Andújar. El primero padece una pubalgia que le impide estar al cien por cien durante la semana. El segundo se ha recuperado de un pinchazo y podría regresar el domingo a la convocatoria. Ambos futbolistas están llamados a ser los abanderados en la lucha por el retorno a Segunda División B.