«Creo que el domingo puede ascender cualquiera»

Once años después, Belencoso, segundo máximo goleador del Socuéllamos, regresa al Romano, donde ya celebró un ascenso a 2ªB

La última vez que el Romano celebró un ascenso, el que ahora mete los goles en el Socuéllamos, rival del domingo, los metía entonces en el Mérida. «Hombre, cómo no me voy a acordar, por favor. Qué buena tarde aquella. Y qué buen año en general», recuerda Juan Carlos Belencoso (Elche de la Sierra, Albacete, 1981). «Va a ser un día difícil para mí porque le tengo mucho cariño a la gente de Mérida. Yo quiero que suban los dos, aunque uno tendrá que hacerlo por el camino largo».

-¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza de aquel playoff?

-El gol de Olivar ante el Linense. Eso no se me olvida. Allí perdimos 2-1, con un gol mío. y en el Romano marcó Olivar y pasamos a la final ante el Roquetas. Marqué otros dos goles en esa eliminatoria, en la ida, allí en Almería. En total fueron 23 en Liga y tres en la fase de ascenso. Pero me fui de Mérida triste. Yo no me quería ir, pero el presidente decidió cambiar a Tébar por Arnáiz, que no contaba conmigo, y en diciembre no me quedó más remedio que marcharme al Hospitalet.

-Aún conserva el récord de partidos consecutivos marcando con la camiseta del Mérida.

-Igualado con Cristo. Sí que lo sé. De hecho, antes de empezar la segunda parte el domingo pasado, lo estuvimos hablando. Le dije que no lo iba a romper, mientras él se reía. Es un orgullo poder conservar aún ese récord.

-El Mérida no sabe lo que es perder en casa y el Socuéllamos no sabe lo que es perder a domicilio. ¿Cómo se resuelve la ecuación?

-Llevo todo el día intentándolo. Creo que va a ser un partido muy similar al del domingo pasado. De pocas ocasiones, con los dos equipos muy concentrados. Nosotros tenemos una pequeña ventaja: que nos valen más resultados que al Mérida para subir. Y ellos tienen otra: que juegan en casa y en un playoff es muy difícil hacer goles a domicilio.

-Partiendo de esas pequeñas ventajas. ¿se atreve a poner a un equipo por encima del otro en la escala de favoritismo?

-Ahora mismo está un poquito por encima el Mérida, porque cuando un equipo juega en casa se siente mucho más cómodo. Pero a medida que pase el partido y no consigan hacer gol y nosotros tengamos la suerte de acertar en una. les va a entrar el nerviosismo. Pero va a ser un partido de máxima igualdad. Cada equipo tendrá su momento dentro del choque. Creo que puede subir cualquiera.

-¿Qué es lo que mejor sabe hacer el Socuéllamos que no vimos en la ida?

-Sinceramente no estuvimos tan bien como otras veces en la salida de balón, pero porque ellos presionaban muy bien y nos obligaban a lanzar en largo. No se pudo ver nuestro juego ofensivo de otras veces. También es verdad que el Mérida nos tenía muy bien estudiados y nos taparon esa virtud. Pero fuera de casa, en campos grandes, solemos jugar muy bien, hacemos buenos partidos, porque disfrutamos de más espacios. Creo que el domingo vamos a hacer un buen trabajo por los muchos espacios que va a haber en un campo tan grande.

-¿Y lo mejor del Mérida que no se vio en el Paquito Giménez?

-Lo mismo. Ofensivamente fueron menos de lo que realmente son. Esta es una eliminatoria de dos grandes equipos que lo que no quieren es encajar. Yo sabía que la eliminatoria se iba a decidir en el Romano, que no íbamos a ganar 2-0 o 3-0 en el Paquito Giménez. Va a haber igualdad hasta el final.

-Con su trayectoria, ¿le resulta emotivo volver o forma parte de su profesión?

-Me da mucha alegría volver. Desde que jugué en 2008 con el Baza no había vuelto hasta este fin de semana. Esa última vez ya noté el cariño de la gente, que me recibió con buenas palabras. Es un placer y un orgullo volver a jugar en el Romano.

-Después de más de 17 años, ¿se acuerda de...?

-Por ejemplo, del mítico taxista, del 33. Perdí el contacto con él, pero cuando le vea le daré un abrazo.