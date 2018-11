TERCERA Al Coria se le escapa el liderato en Olivenza OPTA Lunes, 12 noviembre 2018, 08:12

Empezó mejor el Coria en Olivenza y ya Chico en el minuto 15 remató fuera por muy poco. Dos minutos más tarde se anuló un gol a Rubén por fuera de juego. En el 21, Javito tuvo una gran ocasión, pero el cuero se marchó alto rozando la misma escuadra de la portería. Rubén lo volvería a intentar en el 23, pero se marchó muy cerca de la portería defendida por Figa.

1 OLIVENZA 1 CORIA Olivenza FC Javier Silva; Alberto, Borja Sánchez, Jesús, Antonio Jesús, Alejandro (Troiteiro, min. 82), Alberto, Emilio Tienza (Alfonso, min. 69), Sergio Jaén (Fonseca, min. 80), Juanpe y Borja Romero. CD Coria Álex; Mahíllo, Juancar, Antonio, Pino, José, David (Edu, min. 69), Juancar (Chema, min. 63), Fulgencio, Rubén (Aparicio, min. 75) y F. Peral. Goles 1-0: Sergio, min. 41. 1-1: Fulgencio de penalti, min. 44. Árbitro Ignacio Gonzalo Holcer. Amonestó a los locales Borja, Antonio Jesús, Javier Silva, Jesús Silva, Emilio Tienza y expulsó a Ismael Polo, ayudante sanitario del Olivenza, en el 44; a los visitantes José (doble amarilla en el 73), David, Peral y a Pino. Incidencias Ciudad Deportiva de Olivenza, 250 espectadores.

El Olivenza llegó por primera vez a portería rival en el minuto 31. Emilio Tienza lanzó fuera por muy poco. Dos minutos más tarde se produjo una gran ocasión de Sergio Jaén, que lanzó con la pierna izquierda, pero se le marchó alto. Atón lo intentó en el minuto 38 con un remate de cabeza que no pudo redirigir a portería. Sergio Jaén se encargó de marcar el golazo en el 41. Condujo el cuero unos metros hasta poder lanzar un zurdazo impresionante dirigido a la escuadra de la portería de Álex. Sin embargo, llegó el empate con la polémica. Un penalti que señaló Ignacio Gonzalo Holcer de Capa a Rubén, muy protestado, y que conllevó a las expulsiones del fisio, delegado y entrenador del Olivenza. Al final, Fuli no perdonó desde los once metros para poner el 1-1.

Tras la reanudación, en el 51, hay una gran ocasión de Atón, pero se le fue alto su disparo. En el 67, el propio Atón ve su gol anulado por claro fuera de juego. A falta de cuarto de hora, se produjo la expulsión por doble amarilla de José. Troiteiro tuvo una gran ocasión nada más salir, pero su remate cruzado se marchó por muy poco.

El Coria pudo ser líder por unas horas, pero no pudo cosechar tres puntos en Olivenza.