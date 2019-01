TERCERA El Coria no debe fallar en su salida a Valdelacalzada si quiere seguir arriba ELADIO PANIAGUA Domingo, 13 enero 2019, 09:52

coria. Tras los dos últimos empates del Coria frente al Pueblonuevo y Extremadura B, que le han abocado al cuarto puesto de la tabla, hoy domingo a partir de las 16.30 de la tarde el Coria inicia la segunda vuelta del campeonato en el Campo del colista Valdelacalzada, en un encuentro donde los caurienses necesitan ineludiblemente la victoria si quieren seguir metidos de lleno en los puestos de privilegio, ya que el Plasencia anda al acecho para aprovecharse de cualquier traspié que pudieran cometer los caurienses, que en estos momentos están a tan solo tres puntos.

Es por este motivo por lo que la plantilla del Coria viaja muy motivada a Valdelacalzada con el lema de 'prohibido pinchar' para evitar males mayores. De antemano la diferencia entre ambos contendientes es abismal, pero en fútbol todo es posible y el Coria no quiere más contratiempos con equipos inferiores en la tabla clasificatoria, ya que un empate o una derrota en esta primera salida del año sería dar un paso atrás en los objetivos marcados, que no son otros sino ocupar uno de los cuatro primeros puestos al finalizar el campeonato. Con miras de victoria viaja la plantilla, aunque son sabedores de que no lo van a tener nada fácil.

Miguel Rubio no podrá contar con dos piezas fundamentales en su organigrama, como son Carlos García, que recibió sendas cartulinas amarillas en el último encuentro frente al Extremadura B, además de Teto, que recibió la roja directa y que ha sido sancionados con dos partidos. La plantilla está muy compensada y podría no echarles de menos.

Valdelacalzada

Por parte del Valdelacalzada, destaca su reciente incorporación Javi Oliva, que acaba de llegar procedente del San Serván. Se trata de un delantero. A finales de diciembre anunció a Perdigón(Calamonte), Iván Cabanillas (Olivenza), Isaac (Santa Amalia) y Romo (Gran Maestre).