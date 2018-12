El Coria busca seguir sumando ante un Calamonte que juega mejor fuera de casa

Vuelve el Coria este domingo al Campo de La Isla frente a un Calamonte que en la pasada jornada no pasaba del empate a un tanto en su feudo frente al Montijo. Igualmente, los caurienses, en partido adelantado, no pasaban del empate a cero frente al Pueblonuevo en un campo donde los locales se muestran fuertes y en el que el Coria no ha gozado de mucha suerte.

Con este empate lejos de la Isla, el Coria baja hasta la cuarta posición empatado a puntos con el Moralo, que es tercero, aunque amenazado por Jerez (que tampoco pasó del empate en Calamonte) e incluso por el Extremadura B, próxima visita de los celestes para cerrar la primera vuelta. Así, el Coria tratará de hacer valer el factor campo y más cuando sus rivales directos tienen, a priori, encuentros más asequibles, como es el caso del Jerez en Valdivia o el de la Unión Polideportiva Plasencia, que recibe al Llerenense en la capital del Jerte. Así, el Coria tiene que buscar la victoria frente al Calamonte y poder seguir en la zona noble de la tabla clasificatoria.

Por su parte, el conjunto calamonteño llega a Coria con mentalidad competitiva y a tratar de sacar algo positivo «frente a un gran equipo como el Coria, en un campo que no está en las mejores condiciones y con la probabilidad de lluvia», señalaba el técnico blanco en la previa del encuentro.

«Lo primordial es estar concentrados y que no cometamos errores. Esa es mi principal preocupación: que nosotros no seamos nuestros principales enemigos», apuntaba Ortiz.

Sobre la situación del Calamonte en la tabla, Ortiz cree «que tendríamos que estar más arriba pero esta es la realidad. Ahora nos toca afrontar estos dos partidos antes del parón. Eso es lo que importa ahora», señalaba. Sobre el partido de hoy, Ortiz señala que «el Coria es un equipo muy intenso en casa y desde el principio busca el partido. Hay que salir con intensidad y contrarrestar la apuesta deportiva de uno de los mejores equipos de la categoría», concluía el entrenador del conjunto calamonteño.