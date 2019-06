TERCERA El Cobos 3.0 ya ilusiona en las entrañas del Cacereño Julio Cobos, en su presentación pública de ayer. :: A. Méndez El nuevo entrenador, que augura buen fútbol y oficio a partes iguales, llega con cláusula de renovación automática en caso de ascenso J. CEPEDA Viernes, 14 junio 2019, 08:07

El Cacereño escenificó ayer con la presentación de su nuevo entrenador, Julio Cobos, la colocación de la primera piedra del que será su próximo proyecto deportivo. El técnico de Valdehornillos, que regresa al coliseo verde tras haber sido jugador y entrenador en esta misma casa, mostró su satisfacción por el hecho de recalar nuevamente en Cáceres. Lo hace con una cláusula de renovación automática en caso de ascenso. A su vez, agradeció la confianza depositada en él. Tanto Carlos Ordóñez, presidente del consejo de administración -a falta de su publicación oficial en el BORME-, como Luis Puebla, director general del club, le acompañaron en su puesta de largo 3.0.

Cobos auguró buen juego y oficio a partes iguales, siempre con el objetivo del ascenso como trasfondo indisoluble: «Lo que más me gusta en el mundo es ganar, hasta cuando juego mal. Los buenos equipos son los que se saben adaptar. Si contamos con un buen campo, vamos a poder hacer un buen fútbol, pero iremos a otros que no tendrán esas condiciones y que serán pequeños». En las intenciones del entrenador está retener a buena parte de los miembros de la anterior plantilla, labor que realizará al alimón con Luis Puebla. Previsiblemente, más de una decena de integrantes podrían continuar ligados a una entidad en la que ya no estará Carlos Martínez, quien busca otras ofertas.

Ordóñez, por su parte, tiró de metáfora para plasmar sus sensaciones en la que será su primera temporada como gestor del Cacereño desde el inicio: «Cuando el año pasado empecé en este club lo hice con una serie de cosas que no podía cambiar. Me monté en un tren que ya tenía la mitad del recorrido hecho y ahora partimos desde la estación y queremos llevarlo al objetivo del ascenso. Creo que tenemos un maquinista bastante bueno». El mandatario espera establecer contacto lo antes posible con el próximo alcalde que saldrá del pleno de constitución de mañana para tratar las deficiencias existentes en el Príncipe Felipe y que podrían imposibilitar la disputa de la Copa del Rey en este mismo escenario.

Luis Puebla, quien por momentos se enzarzó en una guerra dialéctica con los medios, mostró su confianza en el proyecto y asumió la responsabilidad del reciente fiasco.