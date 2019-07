TERCERA Cobos desempolva su látigo en el Cacereño Cobos da órdenes en la sesión vespertina de ayer. :: J. REY El nuevo míster, que lanzó un mensaje de ambición, dirigió ayer su primer entrenamiento sobre el verde J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 18 julio 2019, 08:09

El Cacereño 2019/20 es ya una realidad en el aspecto formal de la cuestión. A excepción de Murci, quien tiene permiso del club hasta mañana viernes, todos los jugadores confirmados por la entidad se pusieron ayer a las órdenes de un Julio Cobos que desempolvó su látigo de trabajo para dirigir la primera sesión de entrenamiento sobre el césped del Príncipe Felipe en horario vespertino. Antes, por la mañana, los futbolistas ya se habían ejercitado en las instalaciones del club Sottoterra, donde también se llevaron a cabo las presentaciones de Borja García y de Elías Molina, este último como nuevo integrante del staff técnico tras colgar las botas.

Tras finalizar esta primera jornada, Julio Cobos lanzó un mensaje ambicioso en cuanto al objetivo global del equipo: «Aquí no hay otra que ser ambiciosos, como dijimos desde el primer día. Hay muy buenos jugadores y a corto plazo tenemos que intentar construir un buen equipo. A largo plazo el objetivo no es otro que el ascenso de categoría».

Al míster del conjunto verdiblanco le hubiese gustado que el partido de este próximo sábado ante el Extremadura (Príncipe Felipe, 19.30 horas) hubiese llegado con más sesiones de entrenamiento en las piernas de sus jugadores. No obstante, espera que su grupo pueda ofrecer una imagen digna ante el máximo representante del fútbol regional: «Es poco tiempo de trabajo y no vamos a poder ver mucho, pero lo más importante es que no haya lesiones y que podamos brindar una buena imagen a los aficionados».

Con el objetivo de que los integrantes del plantel vayan adquiriendo un correcto tono físico, el Cacereño alargará las sesiones dobles de trabajo hasta la próxima semana, compaginando así horas de gimnasio con tardes de balón. Mientras, el club trabaja en la contratación de un extremo y un punta antes de iniciar la temporada el próximo día 25 de agosto en casa frente al Aceuchal.