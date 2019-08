TERCERA Cobos: «Daremos una buena versión desde el inicio» Julio Cobos dirige un entrenamiento de pretemporada en el Príncipe Felipe. :: J. REY El técnico del Cacereño está satisfecho con el trabajo de pretemporada y previene sobre posibles relajaciones J. CEPEDA Martes, 20 agosto 2019, 09:53

Al entrenador del Cacereño, Julio Cobos, no le hizo falta ayer lanzar en el vestuario un mensaje de motivación extra para arrancar la presente semana de trabajo, pues el cercano horizonte de este próximo domingo frente al Aceuchal (Príncipe Felipe, 12.00 horas) trae consigo tres puntos en juego. Fuego real que activa por sí solo el gen competitivo. Atrás queda más de un mes de preparación que ha servido al equipo, según su técnico, para llegar bien al inicio liguero: «Hemos conseguido lo que queríamos. Las ideas tácticas han ido calando poco a poco y vamos a llegar bien físicamente. Aunque aún hay margen de mejora, estoy contento con la pretemporada, más allá de los resultados».

Teniendo en cuenta que las derrotas ante Extremadura y Badajoz llegaron con apenas un puñado de sesiones de trabajo, la pretemporada del equipo verde ha dejado a grandes rasgos buenas sensaciones, aunque también algún episodio para la autocrítica, como la eliminación en Copa Federación a manos del Arroyo. Una derrota que, lejos de ser relativizada por el míster verdiblanco, es convertida en todo un aviso a navegantes: «Está bien saber que si no hacemos las cosas bien y no trabajamos como equipo nos puede pasar lo que nos pasó en Arroyo, donde nos tocaron la carita y nos pusieron en nuestro sitio», expresa el entrenador verde.

Julio Cobos mantiene que el Cacereño no tardará demasiado en ofrecer la mejor versión de sí mismo sobre el césped y espera que este próximo domingo ante el Aceuchal el equipo pueda ofrecer una imagen acorde a lo que de él se espera: «Cuantos más partidos pasen, mejor estaremos, como sucederá con todos los equipos. En las pretemporadas todos los rivales tratan de afinar mucho para estar lo mejor posible. Nosotros daremos una buena versión desde el inicio».

En lo que al estado de los jugadores se refiere, la buena nueva protagonizada el pasado sábado por Dani Muñoz, quien reapareció en Malpartida de Cáceres tras superar sus dolencias en el pubis, no ha podido ser completamente celebrada en el seno de la entidad. El atacante padeció ayer otras molestias musculares, por lo que probablemente no podrá ser de la partida frente al Aceuchal. Neto, por su parte, trabaja a medio gas para no acrecentar unas molestias que no revisten gravedad.

Ante Cobos se abre un «bendito problema» para confeccionar el primer once liguero, «ya que toda la gente ha rayado a buen nivel». En su receta primará la meritocracia por encima de los nombres propios: «Voy a poner a los once que mejor estén. Todos tienen la obligación de trabajar cada semana para seguir jugando si lo están haciendo y para ponérmelo difícil si no es así».