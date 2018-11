El cartel de la temporada Rubén Sánchez trata de frenar a Sanabria en la Copa Federación. M. R. / J. El Príncipe Felipe acoge este mediodía el duelo de los duelos de esta Tercera: los dos favoritos a ascender se juegan el liderato del grupo MARÍA CORRAL Y M. G. CÁCERES y MÉRIDA. Domingo, 4 noviembre 2018, 09:51

El partido se presenta por sí solo. Basta con nombrar a ambos equipos. De hecho, se puede tirar de los mismos argumentos con los que se explicó la final de la Copa Federación hace menos de un mes: que si los dos máximos favoritos a quedar campeón, que si las dos mejores plantillas del grupo, que si los dos mayores presupuestos de la Tercera, que si las dos hinchadas más numerosas de la categoría, que si primero contra segundo y la posibilidad de cambio de líder.

El Cacereño, que ya se impuso a los emeritenses en los penaltis en la final de la Copa Federación tras el empate a cero en los 120 minutos reglamentarios, recibe en su Príncipe Felipe a su más inmediato perseguidor, quien podría salir líder de esta duodécima jornada después de lo mal que lo pasó tras la tercera, la cuarta y la octava. Lo que son las cosas. Hasta la semana pasada, todo era un oasis en el invicto Cacereño. Todo lo contrario que en el Mérida, que acudía a Plasencia con todas las urgencias habidas y por haber. Siete días después, el Mérida convenció en Plasencia y ganó al Azuaga y el Cacereño sufrió ante el Montijo y perdió su condición de invicto en La Isla. El vuelco a la situación ha sido tal que el equipo de Santi Amaro, después de la desconfianza que generaron alguno de sus resultados hace bien poco, podría acabar líder la jornada. De ahí el mensajito del entrenador romano: «En esto del fútbol hay que mantenerse muy equilibrado, porque de una semana a otra se ve todo muy diferente».

El Cacereño, por su parte, afronta uno de los partidos más atractivos de la temporada en su momento más crítico desde el arranque de la competición. La mala imagen en Coria y las dudas ante rivales como Azuaga o Montijo, otorgan al choque un plus de competitividad. El importante colchón de puntos que los verdes habían conseguido el pasado domingo les ha durado poco.

Sin favoritos

No obstante, a pesar de todo esto, no hay favoritos. Y si lo hubiera, éste sería el Cacereño por la mínima, por eso de jugar en casa, simplemente. Pero no se esperen un partido muy diferente al que se disputó hace tres semanas en el Romano con motivo de la final de la Copa Federación: todo muy igualado, los dos conjuntos muy competitivos y los pequeños detalles o las jugadas aisladas decidiéndolo todo, en el caso de que se decida algo.

«Anímicamente mi equipo está bien, sobre todo tras los dos últimos resultados de esta semana. El duelo del Príncipe Felipe será muy similar al de Plasencia. Y estamos preparados para ir allí e intentar ganar. El equipo que esté más sólido será el que más cerca esté de la victoria», opina Santi Amaro, que volverá a pisar el Príncipe Felipe cinco años después (aunque en lugar de en el círculo central, pisará esta vez el área técnica).

De ahí que se tan rotundo el técnico del Mérida a la hora de hablar del terreno de juego que se van a encontrar esta mañana en Cáceres: «El césped del príncipe Felipe siempre está igual, por mucho que le hagan resiembras y lo cuiden bien. Es un campo que, al final, nunca está bien y tenemos que adaptarnos a lo que hay». Por eso la idea del equipo y el 'once' será muy parecido a lo que se vio hace una semana en Plasencia: con Javi Chino asentado en el eje de la zaga, Paco Puertas en el lateral izquierdo para contrarrestar las subidas por la otra banda de Chavalés, Curro y Santi Villa en la sala de máquinas y la experiencia y la calidad en la definición de Muneta, Cristo, Joaqui Flores y Migue Montes. A falta del lesionado Puyi, se han quedado fuera de la lista por decisión técnica Joel Sanabria y Dani Cadena, cada vez más fuera del equipo.

Para recuperar las buenas sensaciones, Adolfo Muñoz podrá incluir en la convocatoria a Rodri, que fue expulsado en La Isla por doble amonestación. Desde la entidad verde, disconformes con la decisión, alegaron al Comité de Competición la primera tarjeta amarilla que recibió el centrocampista vallisoletano y finalmente estará disponible para medirse a los romanos. Un regalo caído del cielo. Porque sin Álex García ni Carbonell, todavía en proceso de recuperación, y con Keko, Chechu y Luismi tocados, el de Pueblonuevo del Guadiana tendrá serias dificultades para completar la lista.