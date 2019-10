Carlos Daniel, un mariscal en ciernes Carlos Daniel, ayer a las puertas de la Ciudad Monumental. :: J. REY El joven central zurdo de 19 años considera un «privilegio» defender con minutos la enseña del Cacereño en su ciudad J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 18 octubre 2019, 09:07

A sus 19 años se podría decir que, sobre el papel, este pasado verano llegó al Cacereño para ver, oír y callar. No obstante, lo cierto es que con su buen hacer se ha ganado la confianza del técnico, Julio Cobos, hasta el punto de ser en este arranque liguero un fijo en los esquemas del preparador de Valdehornillos. Su nombre no es otro que Carlos Daniel Dorado (16 de enero de 2000), cacereño de pura cepa que no esconde su inmenso orgullo por defender la enseña del equipo de su ciudad. Algo así, dice, como «un privilegio y un sueño hecho realidad».

Formado en las categorías inferiores del Diocesano, con el que llegó a jugar en División de Honor juvenil, este talentoso central zurdo es aún aprendiz de mariscal en el eje defensivo, pero no ha tardado en demostrar una personalidad propia de quien madura a pasos agigantados. «Estoy disfrutando mucho y para mí es todo un privilegio defender la camiseta del Cacereño. El míster me está dando confianza y creo que estoy cumpliendo», sostiene.

Carlos Daniel está obteniendo su particular recompensa tras hacer las maletas la pasada temporada, cuando recaló en División de Honor juvenil con el Deportivo de la Coruña. Aunque en primera instancia comenzó teniendo minutos, una lesión en un dedo de una mano cambió las tornas. «Fue una experiencia que no salió como esperaba, pero lo único que se puede hacer en estos casos es seguir hacia adelante y continuar luchando».

Único cacereño

Junto con el también central Rubén Sánchez, Carlos Daniel es el único cacereño de una plantilla que en las últimas semanas, a raíz de la victoria en Villanueva de la Serena, ha comenzado a levantar el vuelo. El joven defensor tendrá que sudar sangre para seguir disfrutando de minutos en un plantel donde la competencia es el pan de cada día, especialmente con la recuperación de Mario Ramón, llamado a ser uno de los centrales titulares en el aspecto teórico de la cuestión: «El míster está dando oportunidades a todos y no te puedes confiar ni un solo minuto porque si te relajas el compañero que está en tu posición te puede comer la tostada. Ahora estamos los cuatro centrales y podemos jugar cualquiera de nosotros porque hay mucha y buena competencia», reconoce.

Consciente de ser un joven jugador en plena progresión, el central del equipo verde dice empaparse de los consejos de sus compañeros y del entrenador para corregir errores propios de quien aún tiene que acumular experiencia: «En este sentido he tenido mucha suerte porque todos me dan consejos que siempre cojo para hacerlos míos. Está claro que si fallas y te quedas parado no vas a ningún lado, por lo que esta ayuda de los compañeros y del míster es muy importante para mí con el objetivo de seguir mejorando».

Sabededor de que el Cacereño ha de seguir puliendo errores en el aspecto grupal para subir cotas en cuanto a fortaleza, Carlos Daniel aún considera factible luchar por un liderato que hoy en día está a cinco puntos: «Ese objetivo sigue muy vivo. Entrenamos como un equipo de Segunda B, con mucha intensidad, y las cosas van a acabar saliendo bien», sentencia.