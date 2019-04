El Calamonte se quita la presión ante el Plasencia Eloy, de los más destacados, corta la progresión de Encada. :: DELGADO El mejor cuadro local de la temporada supera a un Plasencia que lo dio todo, atenazado por lo extradeportivo FELIPE J. DELGADO CALAMONTE. Lunes, 15 abril 2019, 09:26

«El Calamonte ha sido muy superior e incluso ha podido hacer algún gol más. Parecía que nos metíamos en el partido tras el empate pero poco después volvimos a tener desajustes. Han sido justos vencedores. Nosotros tenemos muchos condicionantes, no solo lo del cobro porque eso no lo vamos a solucionar nosotros, pero sí podemos solucionar el tener más futbolistas disponibles, dar descanso a Gilarte, a Durante. El Calamonte no tenía nada en juego y así se juega mejor, sobre todo si tienes jugadores de calidad. Son justos vencedores y merecerían estar más arriba». Así resumía el técnico de la UP Plasencia un encuentro en el que el Calamonte mostró su mejor versión de la temporada y donde los placentinos no lograron desarrollar su juego, directo y efectivo, como han demostrado hasta ahora, algo que se refleja en la clasificación. «El Plasencia tiene mucha calidad. No lo digo yo. Lo dice la clasificación. Pero hoy creo que la victoria ha sido más mérito nuestro que demérito de ellos», señalaba Alberto Ortiz, el técnico blanco.

3 CALAMONTE 0 PLASENCIA CD Calamonte Fuentes; Hormigo, Parra, Pity, Eloy; Juanfe, Berna, Jorge Caballero (Enrique, min. 73), Écija (Juanan, min. 85), Erik (Meche, min. 88) y Carrasco. UP Plasencia Héctor; Juanals, Valverde, Ede, Beli; Pedro, Luismi, Aarón, Javi (Encada, min. 46), Kofi (Moreira, min. 46) y Durántez (Pedro Blanco, min 82). Goles 1-0; Erik, min.42. 1-1; Redondo, min.54. 2-1; Ibok (p.p.). 3-1; Erik, min.75. Árbitro Paredes Carrasco. Amonestó a los locales Parra, Écija y Juanfe y a los visitantes Durántez y Valverde. Incidencias Municipal. 650 espectadores.

Comenzó el encuentro con ambos equipos tratando de hacerse con el control del juego y del centro del campo. Pero Écija ganó la partida y se hizo con el timón ayudado de un omnipresente Berna y de un Erik que se vació y marcó hasta en dos ocasiones y con un Carrasco que bajaba a por el balón y que ayudaba en tareas defensivas. No le perdió nunca la cara el Plasencia al encuentro; adelantaba líneas en transiciones y se replegaba con rapidez en defensa, pero los blancos supieron leer mejor. Reclamó la afición local un penalti en una acción de Valverde sobre Erik. Pero el asistente, muy cerca, no lo cobró. Se rehacían los de la capital del Jerte con Redondo, Durante y Antwi llevando peligro sobre la meta de Fuentes. Pero el Calamonte daba la réplica a cada jugada atacante local. No cerraban los placentinos los ataques y eso permitía al Calamonte volcarse con superioridad. La tuvo Eric, a pase de Eloy, pero el control se le fue largo y la ventaja fue para Héctor. Llevaban los blancos mucho peligro en balón parado. Así se inició la jugada del primer gol: saque de esquina raso que deja pasar Berna y remata Pity. En la continuación, Berna supera a Ibok y habilita a Erik que pone el 1-0 antes del descanso.

En la reanudación, el Plasencia arrancó con mayor vocación ofensiva. Pero la voluntad solo sirve para empezar a correr y no para terminar. Así, lograron el empate con un golazo de Redondo que aprovechó el fallo de marca blanca. Pero el Calamonte se veía superior y seguía buscando el partido. El segundo gol blanco llegó por banda. Berna a Eloy que desborda, centra y marca con la ayuda, eso sí, de Ibok. La entrada de Enrique dio alas a los locales. Suyo fue el robo de un balón en área rival. Habilitó a Erik, que entraba por el carril del 9, y lograba el tercero. Pudo ampliar el Calamonte la ventaja con la mejor jugada del partido con Erik, Berna y Enrique de nuevo como protagonistas.