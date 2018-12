TERCERA El Calamonte se pierde en la niebla Berna trata de jugar desde el suelo ante la zaga montijana. :: DELGADO El Montijo marcó pronto y el cuadro local tuvo que remar a contracorriente para lograr un nuevo empate en casa FELIPE J. DELGADO Lunes, 10 diciembre 2018, 07:56

calamonte. Empezó el encuentro con puntualidad británica. Aún había aficionados accediendo al estadio cuando un (nuevo) desajuste defensivo del Calamonte propició el gol del Montijo. Minuto 3. El Montijo marca, se echa atrás. y al Calamonte le toca remar en casa una vez más con el viento en contra. No le quedaba otra a los locales. Tocaba reaccionar. Berna por banda, con Écija dirigiendo y con Carrasco vaciándose y 'el manito' Erik corriendo y desmarcándose. Y a quemar las naves. Pero el Montijo no iba a vender barata ni siquiera la posibilidad. Se cerró (no se encerró) y supo aguantar bien la embestida blanca iba al contragolpe a la menor ocasión. El Montijo apostó por tirar de físico (se nota Cienfuegos) y encomendarse a Jorge Jiménez, su guardameta. Sacó cuatro, o cinco, bajo palos. Mano a mano, abajo, arriba... «La idea era ganar. Creo que hemos merecido más», precisaba Emilio Blanco, el técnico montijano sobre este primer tramo al finalizar el encuentro. Supo siempre Blanco leer el encuentro en cada momento, con excesos de ímpetu en alguna jugada. «Nunca hablo de los árbitros, pero hoy.», tiraba de resignación Alberto Ortiz, el técnico blanco, al finalizar el encuentro. Y así transcurrieron los primeros 45 minutos: el Calamonte tratando y el Montijo evitando. Y en la reanudación, el Calamonte tiró de corazón más que de fútbol, que también, pero se estrelló contra un equipo ordenado que trató de hacer valer su ventaja.

1 CALAMONTE 1 MONTIJO ECD Calamonte José Fuentes; Eloy, Juanan, Parra, Pildo; Juanfe (Jorge Caballero, min., 61), Berna, Enrique (Jesús Torero, min. 71), Erik, Écija y Carrasco. UD Montijo: Jorge Jiménez; Carlos Ávila, Tienza, Pozo, Jesús Sánchez; Macarro (Teo Gracia, min. 75), Santos, Luis Enrique (Risco, min. 55), Juan Pablo, Monroy y Escorial. Goles 0-1: Joaquín Santos, min. 3; 1-1: Erik, min. 73. Árbitro Muñoz Blázquez. Amonestó a los locales Juanfe, José Fuentes, Jorge Caballero, Parra, Diego y Carrasco y a los visitantes Carlos Ávila, Pozo, Jesús Sánchez y Juan Mari Risco. Incidencias Municipal de Calamonte, ante 400 espectadores

Pero un error de los visitantes en la salida de un balón acabó con un esférico blandito que Erik no perdonó y empató el partido. El Montijo no inquietó la meta de Fuentes en el segundo asalto. «Pero eso no significa que (la segunda mitad) no haya sido nuestra. Hemos tenido el control del partido, más transiciones, más verticalidad. pero no hemos estado bien en tramo final», apuntaba Blanco.