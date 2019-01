El Calamonte lo hace fácil ante el Aceuchal

Según se veía el encuentro, era cuestión de tiempo, por parte del Calamonte, 'abrir' la lata. Primero Enrique por banda, luego Carrasco de cabeza a saque de esquina y finalmente Parra de penalti encauzaron un choque en el que el Aceuchal rehusó a jugar el balón y se dedicó a esperar su oportunidad, algo que no siempre sale bien. Un golazo de Aguinaco desde casi cuarenta metros maquilló un resultado que pudo ser más apretado si José Fuentes, antes, no hubiera desviado con la puntita del guante derecho el penalti que señaló un Galayo Castro que sacó hasta doce amarillas en un partido donde no hubo razón para tanto.

3 CALAMONTE 1 ACEUCHAL CD Calamonte Fuentes; Mario, Villegas, Parra, Mario Hormigo; Juanan (Jesús Torero, min. 75); Jorge Caballero (Ñoño, min. 67), Écija, Berna, Enrique y Carrasco. EMD Aceuchal: Sergio; Álex, Rafa, Iván, Ito (Marín, min. 46); Cristian, Piru, Rodrigo (Javi Asensio, min. 46), Juan Germán, Aguza y Albertino (Víctor Aguinaco, min. 70). Goles 1-0: Enrique, min. 30. 2-0: Carrasco, min. 39. 3-0: Parra (de penalti), min. 44. 3-1: Víctor Aguinaco, min. 80. Árbitro Galayo Castro. Amonestó a los locales Villegas, Diego, Juanan y Mario Hormigo y a los visitantes Álex Ito, Aguza, Cristian, Piru y Marín. Incidencias Municipal. 450 espectadores. Minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela de Pity y Juanfe, jugadores blancos.

Sentó bien al conjunto local el parón navideño. Reuniones, análisis, reseteo. y cambio en la actitud y el juego. La que tal vez haya sido la mejor mitad del Calamonte en lo que va de temporada, tuvo los detalles que hicieron de los blancos un equipo fiable: intensidad en el juego, presión alta, control de balón, salida de frente a portería, extremos abriendo el campo y Carrasco fijando centrales, desmarcándose y bajando balones para profundizar el juego. Avisó Berna en el minuto 15. Por entonces, ya andaban los de Diosdado quitándose la presión con balones largos. Berna y Enrique ensanchaban el tapete. Así llegó el primero. La buscó Carrasco una vez. Otra. Ahí encontró a Enrique, que tocó suave por encima de la salida de Sergio. Siguió el Calamonte. Una falta en la frontal terminó en saque de esquina que Carrasco cabeceó para anotar el 2-0. Ganas de cerrar el encuentro. Y ahí llegó el tercero tras un penalti anotado por Parra. Descanso.

Luego bajó la intensidad. Sólo en el tramo medio, el Aceuchal pareció revivir. Un penalti cometido sobre Albertino, lo detuvo José Fuentes. Aceuchal quería un gol y lo logró Aguinaco con un disparo desde cuarenta metros que, tras dar en el larguero, se coló en la meta blanca. En resumen: el Calamonte se reinicia y el Aceuchal truncó su senda de tres empates con un juego que trae dudas a los piporros.