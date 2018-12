El Cacereño recibe su regalo de Reyes anticipado Carlao anota el segundo para el Cacereño al filo del descanso. :: J. REY El decano extremeño vence sin titubeos al Diocesano y se proclama campeón de invierno MARÍA CORRAL CÁCERES. Domingo, 23 diciembre 2018, 10:06

El Cacereño recibe su regalo de Reyes por adelantado y se proclama campeón de invierno tras vencer el derbi local contra el Diocesano por 0-3. Una primera parte de dominio absoluto verde dejó encarrilado un encuentro que el cuadro colegial no supo sobrellevar. Marcos Torres y Carlao antes del descanso, y Collantes a escasos minutos del final, cerraron la primera vuelta de liga con el decano extremeño en lo más alto de la clasificación.

0 DIOCESANO 3 CACEREÑO Diocesano Miguel; Isaac (Manu, min. 56), Iván, Colo, Sergio, Deme, Jaime (Adrián, min. 60), Turra, Chori, Juanlu e Ismael (Abuelo, min. 46). Cacereño Bernabé; Neto, Keko, Carlos, Alberto Delgado, Gustavo, Marcos Torres, Luismi (Álex Rubio, min. 82), David López (Collantes, min. 76), Eloy Jiménez y Álex García (Chechu, min. 69). Goles 0-1: Marcos Torres, min. 10. 0-2: Carlao, min. 44. 0-3: Collantes, min. 89. Árbitro Carretero González. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Deme, Jaime y Adrián y los visitantes Keko, Neto y Marcos Torres. Incidencias Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado, 600 espectadores.

Aun con menos ambiente que en los dos enfrentamientos anteriores, Pinilla mostró buena entrada en el derbi cacereño. Los dos equipos más representativos de la ciudad se veían las caras en la última jornada del año y la ocasión se esperaba con ganas. Desde el lado local tenían especial ilusión por recibir al líder e intentar dar la sorpresa, mientras que la parte visitante necesitaba una victoria para afianzar el trono antes del parón navideño.

Y precisamente con esa idea saltó el Cacereño al terreno de juego. Con hambre para dirigir el cauce del partido lo más pronto posible hacia el triunfo y afrontar el tiempo restante con tranquilidad, sin necesidad de estar pendiente del resultado del Mérida en Calamonte. Y así fue. Tras unos primeros avisos en las botas de Keko y Eloy Jiménez, Marcos Torres inició el marcador. Escorado en el lateral del área grande, el mediocentro se adjudicó un golazo con el que puso a su equipo por delante.

El conjunto de Adolfo Muñoz, superior en la primera mitad, dominó el esférico y rondó la portería defendida por Miguel con varias ocasiones claras. De hecho, en alguna de ellas fue fundamental la intervención del guardameta para que el resultado no fuera mayor. Sin embargo, al filo del descanso, el cancerbero evitó que un centro envenenado de Marcos Torres cruzase la línea de gol, aunque con la mala fortuna de que el rechace cayó en los pies de Carlao, que perforó la red.

El espíritu de la segunda mitad fue diferente. El Cacereño veía casi asegurada su victoria y se relajó, mientras que el Diocesano pecó de impotencia con algunas acciones de excesiva dureza. No obstante, la peor parte se la llevó precisamente un jugador rojillo. Isaac, con gestos de dolor, tuvo que abandonar el campo en camilla en el minuto 56.

Y cuando parecía que el resultado no se movería más, Collantes puso el tercero y definitivo tanto del encuentro a escasos minutos de que el árbitro pitara el final. Con este triunfo, el Cacereño despide el año con los derebes hechos al proclamarse campeón de invierno.

Derbi con polémica

El partido que enfrentaba a los dos clubes más representativos de la ciudad no estuvo exento de polémica. En los días previos al choque, ya se suscitó cierto revuelo respecto al precio de las entradas para los que no fueran socios del Diocesano. «Cantidad justa» y «cantidad excesiva» fueron las consideraciones de cada una de las partes involucradas acerca de la cuantía a abonar (ocho euros). A raíz de ello, varias decenas de aficionados visitantes optaron por no entrar al recinto a modo de protesta.

Además, concluido ya el encuentro, varios socios del Cacereño aprovecharon para comunicarle a Luis Puebla su incertidumbre en cuanto a la situación actual del club. Como ya ocurriera con anterioridad, los fieles verdes manifestaron su deseo de realizar una asamblea en la que la directiva explique «con transparencia» cuál es el presente y futuro de la entidad. El director general aseguró que se reunirá con ellos en los próximos días.