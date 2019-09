El Cacereño pone en juego su credibilidad Los jugadores verdes se refrescan durante una pausa técnica. :: J. Rey Tras un inicio liguero aciago, los verdiblancos están obligados a no fallar hoy ante el Trujillo para homologar sus credenciales J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 8 septiembre 2019, 09:33

Vencer y convencer, dejar su impronta y homologar con juego y resultados las credenciales de un equipo confeccionado para luchar por el ascenso de categoría. Con la búsqueda de la credibilidad como su particular Santo Grial, el Cacereño saldrá hoy por tercera ocasión al campo de batalla para estrenar un casillero de victorias aún inédito tras las dos primeras jornadas ligueras. Nulo bagaje para un equipo que a partir de las 12.00 horas se las verá en el Príncipe Felipe ante un tocado Trujillo que el pasado miércoles olió pero no saboreó las mieles del cetro copero regional, ya en manos del Arroyo.

La semana de trabajo ha sido larga en la carretera de Salamanca en una plantilla consciente de la poco menos que discreta imagen ofrecida en los dos últimos compromisos ligueros. Es por ello por lo que el técnico de los verdiblancos, Julio Cobos, ha asegurado que los suyos necesitan ya un triunfo «como el comer». La receta, repetida hasta la saciedad, tiene un ingrediente indispensable: trabajo.

Aunque sin dar pistas al efecto, el preparador del Cacereño podría incluir hoy novedades en un once inicial al que podría regresar Carlao tras cumplir partido de sanción frente al Arroyo la pasada semana. Será duda hasta última hora el atacante Dani Muñoz, quien hasta el momento no se ha estrenado en liga. El jugador está en el límite fronterizo de su recuperación y será decisión del cuerpo técnico si finalmente es o no de la partida.

Por su parte, el Trujillo llega al Príncipe Felipe doblemente dolido. Si bien los trujillanos cedieron la pasada jornada en su feudo por cero goles a dos ante el Miajadas, los de Ovejero querrán quitarse el mal sabor de boca tras perder la final de la Copa Federación en Villafranca de los Barros contra el Arroyo.

En otro margen de cosas, el Cacereño ha anunciado que la entidad ha alcanzado la cifra de los 1.000 abonados. Unos números que, aunque humildes, no se lograban desde unos tiempos de Segunda B cada vez más lejanos.

El coliseo verde presentará hoy novedades, pues el Cacereño ha realizado una remodelación integral en los vestuarios de los árbitros. Antes de que se dispute la primera eliminatoria de Copa del Rey el próximo 18 de diciembre, la entidad deberá realizar otras mejoras, como es el caso del anunciado regreso de la luz artificial al estadio.