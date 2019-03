«El Cacereño juega más directo y nosotros combinamos más» El jugador emeritense, Santi Villa, que vivió junto a Curro y Amaro uno de los mejores últimos cursos del conjunto verde, disfruta de una segunda juventud en el Romano M. G. MÉRIDA. Sábado, 30 marzo 2019, 12:02

Santi Villa (Linares, 1982) fue uno de los jugadores más importantes en una de las mejores clasificaciones del Cacereño en este siglo. Fue hace ya siete años. Hoy es el tercer máximo goleador del Mérida y uno de los referentes en el juego del equipo de Santi Amaro.

-¿Qué le queda del Cacereño?

SUS DATOS Carlos Andújar Demarcación Extremo. Incorporación En este mercado de invierno. Protagonismo Una lesión ha lastrado su mejor nivel. Su paso por el rival: «Aquel año acabamos peleando por el playoff. Santi Villa Demarcación Centrocampista. Incorporación En la temporada 2017-18. Protagonismo Es el tercer máximo goleador y uno de los pesos pesados del vestuario Su paso por el rival: «Siempre ha habido contactos con el Mérida».

-En el club sólo me queda Gil, con el que sigo teniendo contacto. Y en la ciudad me queda 'La esquina de José', un bar de El Rodeo, donde yo vivía, y donde vivíamos la previa y los postpartidos del equipo con algunos aficionados.

-Deportivamente, aquel verano fue el más ambicioso del club en los últimos años.

-No lo esperábamos. A priori era un año para estar tranquilos y acabamos peleando por playoff. Yo venía de jugar playoff en Badalona y me recomendaron el club tipos como Santi Amaro y Pedro Buenaventura. Recuerdo aquel año con buenas sensaciones.

-¿Ha cambiado mucho el Amaro compañero al Amaro entrenador?

-No, sigo teniendo la misma buena relación. Santi es un trabajador nato, se lo curra mucho, estudiando al rival, preparando la semana muy bien, dándote las pautas necesarias para afrontar el partido en las mejores condiciones. Ha aguantado la presión de un club importante y en semanas en las que las cosas no nos salían. Lo ha sabido controlar todo y ahora estamos líderes a cuatro puntos del segundo. Me quito el sombrero con él.

-¿Le sorprende la gran temporada que se está marcando?

-Mi objetivo era devolver el cariño que la gente me había demostrado para que me quedara aquí. La apuesta por mí fue importante. Aunque en lo personal la temporada pasada no fue mala, el objetivo no se consiguió. Y todas las cosas que no salieron entonces, están saliendo ahora. Lo normal en otras temporadas mías era marcar los goles que estoy marcando en esta.

-¿Se siente más a gusto por dentro que de extremo?

-Sí. Fue una de las cosas que hablamos cuando firmé. Estábamos de acuerdo que donde yo podía aportar más al equipo era por dentro. Ya pasó el año pasado, aunque yo siempre he sido un jugador de banda. Pero me ido adaptando a jugar ahí.

-¿Son muy iguales o muy diferentes este Mérida y este Cacereño?

-Creo que muy diferentes. Ellos llevan más tiempo adaptados a la categoría, su entrenador sabe a lo que tiene que jugar en esta Tercera, y hacen un fútbol más directo. Nosotros combinamos más, para desgastar y matar el partido en los tramos finales aprovechando el bajón físico de los rivales.

-Si el Mérida gana, título cerrado. Si empata, gran favorito. Si pierde, aún hay Liga.

-Aun ganando, quedan muchos puntos, aunque se nos pondría muy de cara el título. Empatando. todo sigue abierto, aunque con ventaja importante, porque hemos fallado poco a lo largo del año. Y si perdemos. seguiríamos líderes pero tendríamos que sufrir un poquito más.