El Cacereño todavía espera la llegada de cinco jugadores

A una semana de disputar el primer amistoso de pretemporada, el Cacereño está cerca de dar por cerrada su plantilla. Al menos así lo espera Luis Puebla, director general del club, que quiere disponer ya de todo el plantel para el sábado 28 de julio, día en que finalmente el equipo verde mostrará sus credenciales sobre el césped, cuyo rival está aún por anunciar.

Para entonces, Puebla afirmó en la comparecencia de ayer que contará, con total seguridad, con los refuerzos que están todavía por llegar: un portero, un central, un centrocampista y dos delanteros. El único detalle que adelantó respecto a dichos fichajes, es que uno de ellos fue internacional sub-20 con la Selección Española.

Dos de los futbolistas que ya están firmados son Gustavo Berraco y Eloy Jiménez. El primero, pese a haber sido fichado hace unas semanas y entrenado junto al resto de sus compañeros desde el inicio, no fue presentado hasta ayer. Tomar la decisión no fue difícil: «El proyecto me pareció serio e interesante. Además, Bernabé me ha hablado muy bien del club y de la ciudad. Gustavo Berraco dijo definirse como «un mediocentro al que le gusta mantener la posición y dar equilibrio al equipo», aunque también se incorpora al área de vez en cuando.

Por su parte, Eloy Jiménez se describió como «un jugador rápido, peleón y trabajador que siempre busca tener ocasiones de gol». La versatilidad que lo caracteriza le hace sentirse cómodo y adaptarse con facilidad a cualquier posición de ataque, aunque se decanta por la de mediapunta. Su aterrizaje en Cáceres se ha debido al gran interés mostrado por el club y a la asesoría de Chechu y Elías, jugadores a los que ya conocía.

Titularidad

Cuestionado sobre los aspectos institucionales, Luis Puebla aseguró que el propietario de la entidad es Álvaro López, para posteriormente volver sobre sus pasos: «El Cacereño es del Cacereño». Lo cierto es que, en el ámbito legal del asunto, en las instancias oficiales no consta cambio alguno en la titularidad del accionariado.

La autorización previa que el Consejo Superior de Deportes otorgó en marzo a la mercantil IQ Finanzas Europa, S.L. -catalogada en la actualidad como «chiringuito financiero» por la CNMV- expirará el próximo día 7 de septiembre. Tampoco se ha evidenciado ningún movimiento en la composición del consejo de administración de la sociedad anónima deportiva, a excepción del cese del hermano de Antonio Martínez Doblas como consejero, tal y como recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil del miércoles 18 de julio. Los dos anteriores actos inscritos versan sobre una ampliación de capital en marzo de 2016 y una renovación de los órganos directivos en septiembre de 2015, cuando Antonio Martínez Buzo, el padre del máximo accionista, asumió la presidencia que hoy ostenta.