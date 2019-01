TERCERA El Cacereño ya entrena sin Álex Rubio y David López Álex Rubio y David López (centro de la imagen) en un partido. :: J. REY Las salidas de ambos futbolistas son los primeros movimientos de la disciplina verde en este mercado de invierno MARÍA CORRAL CÁCERES. Viernes, 4 enero 2019, 08:10

Tras el parón navideño, vuelta al trabajo. El Cacereño se puso ayer de nuevo manos a la obra para prepararse a conciencia para el año del centenario. Además, el mercado de invierno no ha hecho más que empezar y desde la disciplina verdiblanca ya han aprovechado para mover ficha. Aunque, de momento, solo en forma de salidas. Los delanteros Álex Rubio y David López no se han reincorporado al grupo después de las vacaciones y han abandonado la entidad.

La primera baja en conocerse fue la del '9' de San Fernando, que publicó una nota de despedida en su cuenta de Twitter: «Con este mensaje me gustaría primero dar las gracias a la afición porque siempre he sentido vuestro apoyo. Segundo, agradecer a mis compañeros y equipo técnico su apoyo y cariño. Siempre os recordaré a todos. Solamente desearle a Cáceres y su equipo que obtengan los mayores éxitos. Abrazos para todos. Aúpa CPC».

Palabras frías para un jugador que llegó como fichaje estrella y, tras más de mil minutos jugados, solo ha anotado dos tantos. El último fue contra el Castuera en la tercera jornada, hace casi cuatro meses. Según explicó el club a través de un comunicado, la marcha del jugador es «de mutuo acuerdo». Y es que en las últimas semanas se notaba que la sintonía inicial no era la misma y el atacante parecía tener los días contados. Por todo esto es por lo que la entidad ha decidido facilitar la salida del futbolista para acabar fichando por el Linares.

Otro que sigue sus pasos es David López, quien también ha querido probar suerte lejos del Príncipe Felipe en el ecuador de la temporada. En su caso, la salida se produce por petición expresa del futbolista. Pese a hacerse con un hueco en el once titular en las últimas semanas, el jugador natural de San Vicente de Alcántara no ha superado los quinientos minutos en liga. De hecho, su protagonismo llegó a raíz de la multitud de lesiones que encadenó el equipo. Militará a partir de ahora en el Zamora.

Al igual que su ya excompañero, David López publicó una nota de despedida en sus redes sociales, aunque la suya fue mucho más cálida a la par que extensa. «Hoy toca despedirme de un gran club que me ha dado la posibilidad de crecer como persona y como jugador de fútbol. En primer lugar, quiero agradecer a las primeras personas que estuvieron el año que llegué aquí y que apostaron por mí. En segundo lugar, quiero agradecer a Luis Puebla su apoyo y ayuda cada vez que lo he necesitado. Y, en tercer lugar y la más importante, a la afición del Cacereño que me ha hecho sentir momentos increíbles. Me duele mucho esta despedida, parte de mi corazón será verdiblanco, ya que me considero un cacereño más. Por eso quiero lo mejor, que seguro que llega este año con el ascenso a Segunda B. Gracias también a todos los compañeros que me han acompañado durante esta bonita etapa, allá donde vaya tenéis un amigo. Millones de gracias a todos», expresó.

Por el momento, no se conocen sustitutos para estas bajas, pero la normalidad dentro de la entidad cacereña continúa. Aunque ambos futbolistas no estuvieron presentes en el primer entrenamiento del año, el resto de la plantilla volvió ayer a los entrenamientos con la única idea en mente de mantener de alcanzar el objetivo. Así lo manifestó Santi Polo, segundo entrenador: «Los jugadores vienen con ilusiones renovadas y seguimos en la misma línea que en la primera vuelta. Tenemos que conseguir ese ansiado ascenso que nos planteamos a mediados de julio».