El Cacereño elige hoy entre el fango o el oxígeno en Llerena Rodri se quedó sin jugar en la última jornada. :: J. REY El conjunto verdiblanco visita el Fernando Robina con su credibilidad en entredicho en lo que será un ultimátum para Cobos J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 15 septiembre 2019, 09:30

Hundirse más en el fango o comenzar a sacar la cabeza para obtener algo de oxígeno y credibilidad. A pesar de que son tres los posibles resultados, el Cacereño solo podrá elegir hoy entre una de las dos opciones anteriormente mencionadas en el partido que el equipo dirigido por Julio Cobos disputará esta misma tarde a partir de las 18.30 horas en el Fernando Robina ante el Llerenense. Y es que al decano del fútbol extremeño no le vale otra cosa que no sea la victoria tras haber sumado tan solo un punto en las tres primeras jornadas de competición. Sin duda, se trata de un irrisorio bagaje que ha hecho saltar todas las alarmas en los últimos días.

Aunque bien es cierto que el entrenador del Cacereño fue ratificado esta misma semana por el director general de la entidad, Luis Puebla, toda la afición es consciente de que un nuevo tropiezo hoy en Llerena podría precipitar los acontecimientos. Nadie dentro de la entidad quiere hablar aún de ultimátum a Julio Cobos a efectos oficiales, pero en todos los estamentos se sabe que el equipo de la carretera de Salamanca no puede permitirse más lujos tras haber dilapidado ya buena parte del margen de error que debe tener un candidato al título, pues el Cacereño ha exhibido hasta el momento más excusas que puntos en lo que es el peor inicio que se le recuerda al equipo en esta categoría. Es por ello por lo que el de hoy será, a todas luces, un ultimátum encubierto para el míster.

Tras la pequeña revolución experimentada el pasado domingo ante el Trujillo, cuando mandó a la grada a hombres como Alberto Delgado y dejó sin minutos a otros como Rodri, el preparador del Cacereño continúa buscando un once tipo que por fin pueda dar estabilidad al grupo de trabajo en cuanto a juego y resultados. Si así lo estima el cuerpo técnico, el meta Bernabé no tendrá problemas para salir de inicio, toda vez el golpe recibido en la mandíbula en la última jornada no le ha impedido trabajar con cierta normalidad durante la semana.

La principal novedad de salida podría ser la inclusión de Dani Muñoz en el once titular. El atacante verdiblanco, una vez ha superadas sus últimas molestias físicas, ya dispuso de algunos minutos en la segunda parte frente al Trujillo. Su ausencia en las primeras jornadas no fue aprovechada ni por Murci ni por Ezequiel, ambos aún inéditos en lo que a goles se refiere.

No menos urgencias que el Cacereño tendrá hoy el Llerenense. Al igual que el equipo verde, los locales también han sumado un solo punto en las tres primeras jornadas y vienen de perder en Miajadas por dos goles a cero. No obstante, la encomienda del conjunto de la Campiña Sur es bien diferente a la del equipo del Príncipe Felipe.