TERCERA El Cacereño continúa buscando un portero, un central y un extremo Álex Rubio (izquierda) y Rodri (derecha) en su presentación. :: J. REY Con estos tres fichajes, el club verde completaría su plantel, aunque no se descarta la llegada de algún jugador más MARÍA CORRAL CÁCERES. Jueves, 26 julio 2018, 10:19

En apenas dos días el Cacereño disputará su primer amistoso de pretemporada (sábado 28 de julio contra el Moraleja a domicilio) y la plantilla dirigida por Adolfo Muñoz está muy avanzada. Hasta un total de diecisiete jugadores son con los que el nuevo técnico del club verde cuenta ya en sus filas.

Pese a que Luis Puebla, director general, aseguró la semana pasada que los veinte futbolistas con los que a priori se pretendía afrontar dicho encuentro inicial de preparación estarían en la ciudad para entonces, en la comparecencia de ayer ya no lo repitió con tanta firmeza. Dejó entrever que ahora no corre prisa conocer sus nombres: «Lo importante es que el bloque está hecho, no me voy a precipitar». Los tres jugadores que todavía están por llegar son un portero, un central y un extremo izquierdo. De ellos, parece que solo «alguno» estaría disponible para el partido del sábado.

Con estos tres futbolistas se reforzaría el plantel conformado hasta la fecha, aunque no se completaría. La cabeza visible del Cacereño también reconoció que se está barajando la posibilidad de incorporar a otros dos integrantes más. Sobre si alguno de ellos sería mexicano, Luis Puebla echó balones fuera, alegando que «es posible». Según él, la nacionalidad es irrelevante y solo tiene en cuenta la calidad del jugador. Criterio que ha utilizado en los fichajes de los cinco recién llegados. Casualidad o no, prácticamente todos ellos han militado en Segunda B y tres proceden del Badajoz.

Los dos últimos en aterrizar, Rodri y Álex Rubio, fueron presentados ayer y ambos coincidieron en sus primeras declaraciones. Aseguraron estar muy contentos con la confección del equipo y agradecieron el buen recibimiento tanto por parte de sus compañeros como del cuerpo técnico y la directiva. Con ofertas de equipos de superior categoría sobre la mesa, el centrocampista y el delantero también manifestaron de manera conjunta que el motivo de su llegada al Cacereño ha sido «el interés mostrado por el club y la confianza depositada», así como el aliciente del ascenso. Un reto que ambos ven factible.

Rodri afirmó que se adaptará sin problemas a la nueva zona geográfica donde va a jugar. El futbolista firma por un año de contrato con opción a otro más en caso de materializar el ascenso. Mientras, su ahora compañero Álex Rubio prefirió no marcarse objetivo alguno en cuanto a número de goles y confesó no haber seguido la actualidad del Cacereño la temporada pasada «salvo en los playoffs». Ahora espera ganarse el cariño de su nueva afición sobre el verde.